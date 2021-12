Tình hình Covid-19 hôm nay 25.12: Dịch bệnh nóng lên ở Hà Nội, giảm nhiệt ở TP.HCM

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Hà Nội có 8 quận trung tâm, 67 xã phường là vùng nguy cơ cao dịch Covid-19. Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, tính đến 10 giờ sáng 24.12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, chỉ còn 1 huyện ở cấp độ 1 (giảm 3 quận, huyện so với thông báo hôm 17.12) là Phúc Thọ; 21 quận, huyện, thị ở cấp độ 2. Đặc biệt, Hà Nội hiện có 8 quận trung tâm ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Tại Q.Ba Đình, số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua là 1.172 ca, số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 259 ca. Con số tương ứng với Q.Đống Đa là 1.726 và 228 ca, tại Q.Hai Bà Trưng là 1.630 và 273, Q.Hoàn Kiếm là 495 và 176, Q.Hoàng Mai là 2.212 và 207, Q.Long Biên là 1.303 và 192, Q.Nam Từ Liêm là 1.142 và 201, Q.Tây Hồ là 523 và 157. Về cấp xã, phường, có 396 địa phương ở cấp độ 1; 116 xã, phường ở cấp độ 2; 67 xã, phường ở cấp độ 3. Số xã, phường vùng cam tăng tới 42 đơn vị so với tuần trước đó.

Quận trung tâm Hà Nội dừng các hoạt động không thiết yếu. Q.Ba Đình chiều nay 25.12, ban hành quy định siết phòng chống dịch. Theo đó, UBND Q.Ba Đình yêu cầu các đơn vị, tổ chức hạn chế họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc luân phiên 50% tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà. Đối với sự kiện, hội nghị phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội phải tổ chức trực tiếp thì giảm tối đa số lượng người tham dự. Học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng mang, dừng hoạt động sau 21 giờ. Khách sạn hoạt động không quá 50% công suất.

Sau Q.Ba Đình, dự kiến các quận của Hà Nội mới chuyển “màu cam” là Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, hạn chế tụ tập đông người, chỉ cho bán hàng ăn uống mang về... Trước đó, các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng đã có văn bản siết công tác phòng chống dịch trên địa bàn, sau khi nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3.

TP.HCM không còn quận, huyện vùng nguy cơ cao. Trưa 25.12, UBND TP.HCM thông báo cấp độ dịch trên địa bàn, tính đến ngày 23.12 vẫn ở cấp độ 2. Ở cấp huyện, có 9 địa phương đạt cấp 1 (nguy cơ thấp) gồm: Q.3, Q.6, Q.7, Q.8, Bình Tân, Tân Bình, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn. 13 địa phương ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) gồm: TP.Thủ Đức, Q.1, Q.4, Q.5, Q.10, Q.11, Q.12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Chánh và Nhà Bè.

So với tuần trước, có 2 địa phương tăng cấp độ dịch là Tân Bình và Bình Chánh (từ cấp 1 lên cấp 2), 2 địa phương giảm cấp độ dịch là Bình Tân (từ cấp 2 xuống cấp 1) và Q.10 (từ cấp 3 xuống cấp 2). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, TP.HCM không ghi nhận quận, huyện nào có nguy cơ dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (nguy cơ cao – vùng cam). Ở cấp xã, có 160 địa phương đạt cấp 1, 139 địa phương cấp 2 và 13 địa phương cấp 3.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 1.879 ca, Tây Ninh 946 ca, TP.HCM 885 ca, Vĩnh Long 875 ca, Cà Mau 835 ca, Khánh Hòa 793 ca, Đồng Tháp 789 ca... Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cà Mau giảm 499 ca, Phú Yên giảm 161 ca, Bình Định giảm 156 ca. Các tỉnh, thành số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng tăng 406 ca, TP.HCM 206 ca, Tiền Giang tăng 180 ca. Trong 24 giờ qua ghi nhận 241 ca tử vong, trong đó, TP.HCM 42 ca (7 ca từ các tỉnh chuyển đến), Đồng Nai 39 ca, An Giang và Bình Dương mỗi nơi 18 ca, Tiền Giang 16 ca.

Công ty CP dược phẩm Quảng Bình nhận hơn 20% mỗi đơn hàng kit test Việt Á. Ngày 25.12, ông Phạm Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP dược phẩm Quảng Bình, xác nhận công ty nhập kit xét nghiệm của Công ty CP công nghệ Việt Á, rồi bán lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình. Loại kit xét nghiệm mà công ty này nhập về là LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR KIT do Công ty CP công nghệ Việt Á sản xuất.





Tuy nhiên, Công ty CP dược phẩm Quảng Bình không nhập trực tiếp từ Công ty CP công nghệ Việt Á mà từ Công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên - Huế. Mỗi đơn hàng được bên bán tặng hơn 20% và được tặng trực tiếp bằng sản phẩm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR KIT. Sau đó Công ty CP dược phẩm Quảng Bình bán số hàng tặng này lại cho các đơn vị khác. Theo ông Ngọc, Công ty CP dược phẩm Quảng Bình đã mua hàng với tổng khoảng hơn 7 tỉ đồng. Mức giá mua đều theo mức của Bộ Y tế và cũng bán đúng giá đã mua.

CDC Bà Rịa - Vũng Tàu ứng hóa chất sinh phẩm của Việt Á từ công ty khác. Ngày 25.12, ông Nguyễn Văn Lên, Phó giám đốc CDC Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngành y tế địa phương này không mua hóa chất sinh phẩm của Công ty Việt Á để xét nghiệm RT-PCR. Theo ông Lên, toàn bộ hóa chất sinh phẩm của Công ty Việt Á là do CDC Bà Rịa - Vũng Tàu ứng trước để cho ngành y tế sử dụng từ Công ty H.N. Công ty này sử dụng hóa chất sinh phẩm của Công ty Việt Á.

“Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 dòng máy chạy xét nghiệm RT-PCR, trong đó có dòng máy của Công ty Việt Á chỉ sử dụng được kit test công ty này. Dòng thứ 2 là của Đức. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Công ty Việt Á đã hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực… chứ không có hóa chất sinh phẩm. Số hóa chất này CDC của tỉnh ứng trước của Công ty H.N”, ông Lên cho hay. Toàn bộ hóa chất sinh phẩm, kit test do Công ty Việt Á sản xuất được CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mượn của Công ty H.N từ cuối tháng 7.

Đắk Nông tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người dân từ 1.1.2022. Theo đó, việc tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 sẽ được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Đắk Nông. Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế từ các nguồn cung ứng khác nhau để tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vào ngày 1.1.2022.

Tổng số người được tiêm dự kiến 675.774, trong đó, 280.919 người tiêm liều bổ sung và 394.855 người tiêm liều nhắc lại. Tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức tiêm theo hình thức đồng loạt hoặc cuốn chiếu (tùy thuộc vào lượng vắc xin được cấp) tại các cơ sở tiêm đủ điều kiện ở các tuyến, bao gồm các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động.

Bình Phước hỗ trợ mai táng người tử vong do Covid-19 18 triệu đồng/trường hợp. Ngày 25.12, UBND tỉnh Bình Phước có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho công dân tử vong do dịch bệnh Covid-19 với mức hỗ trợ tối đa là 18 triệu đồng/trường hợp. Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hợp đồng với các đơn vị vận chuyển và cơ sở mai táng trong việc xử lý thi hài người chết do dịch bệnh Covid-19; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình thủ tục thanh, quyết toán chi phí mai táng theo quy định.

Các địa phương triển khai hỗ trợ chi phí mai táng cho công dân của địa phương mình tử vong do dịch bệnh Covid-19 theo chi phí thực tế, nhưng không quá 18 triệu đồng/trường hợp. Đối với trường hợp người lang thang, cơ nhỡ tử vong trên địa bàn nhưng không xác định được thân nhân, phải có xác nhận của công an cấp xã nơi đối tượng tử vong.