Tình hình Covid-19 hôm nay 26.12: Ca nhiễm ở Hà Nội tăng cao, TP.HCM giảm sâu

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Thủ tướng yêu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động tại nhà dân. Hôm nay 26.12, Thủ tướng Phạm Minh chính vừa ký công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do Covid-19. Thủ tướng yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ.

Tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được. Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao: theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc Covid-19 theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.

Thêm 15.182 ca ghi nhận trong nước. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 25.12 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Ca bệnh ghi nhận ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội 1.910 ca, Tây Ninh 928 ca, Vĩnh Long 889 ca, Bình Định 800 ca, Đồng Tháp 781 ca, Khánh Hòa 763 ca, Cần Thơ 715 ca, Cà Mau 579 ca, Trà Vinh 572 ca, TP.HCM 544 ca…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM giảm 341 ca, Cà Mau giảm 256 ca, Tiền Giang giảm 197 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Định tăng 413 ca, Đắk Lắk tăng 270 ca, Bến Tre tăng 227 ca. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có thêm 18.556 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 207 ca tử vong tại các tỉnh, thành, trong đó tại TP.HCM ghi nhận 36 ca (4 ca chuyển đến từ các tỉnh), An Giang 24 ca, Tiền Giang 16 ca, Tây Ninh và Đồng Nai mỗi nơi ghi nhận 15 ca, Vĩnh Long 13 ca.

Đa số ca Covid-19 tử vong ở Hà Nội có bệnh nền và chưa tiêm vắc xin. Từ ngày 20 đến 26.12, Bộ Y tế đã kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 25.12, tổng số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 19.730 người, trong đó có hơn 10.000 người đang điều trị tại nhà, gần 5.000 người điều trị tại các cơ sở thu dung quận, huyện; số còn lại điều trị tại các bệnh viện T.Ư và Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị của thành phố. Đáng chú ý, tính từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 109 người tử vong do Covid-19, đa số trường hợp đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vắc xin.

Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu hóa chất sinh phẩm, bệnh nhân phải kiểm tra nhanh để xuất viện. Ngày 26.12, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết những ngày qua do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh không cung cấp hóa chất sinh phẩm nên buộc phải lấy kết quả kiểm tra nhanh âm tính để cho bệnh nhân được xuất viện. Việc không cung cấp hóa chất sinh phẩm, theo ông Nguyễn Văn Lên, Phó giám đốc CDC Bà Rịa - Vũng Tàu là do đơn vị hết hóa chất.

Ông Lên cho biết, hóa chất sinh phẩm mà CDC đang sử dụng và cung cấp cho các bệnh viện là của Công ty Việt Á. Khi Công ty Việt Á bị Bộ Công an điều tra, CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không còn hóa chất sinh phẩm của công ty này để làm xét nghiệm PCR, mặc dù hóa chất này CDC ứng từ một công ty khác. Những ngày qua, do không có hóa chất sinh phẩm nên các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 phải lấy kết quả kiểm tra nhanh để làm cơ sở cho bệnh nhân xuất viện.





Chợ Đông Hà (Quảng Trị) lần thứ 2 phải tạm dừng hoạt động. Từ ngày 20 - 26.12, toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 468 ca Covid-19, trong đó có 275 ca cộng đồng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là TP.Đông Hà và H.Gio Linh. Trong đó, riêng TP.Đông Hà, từ ngày 23 đến ngày 26.12, có 121 ca Covid-19 cộng đồng được ghi nhận trên địa bàn, trong đó nhiều ca liên quan đến chợ Đông Hà.

Nhận định tình hình Covid-19 tại chợ Đông Hà có những diễn biến phức tạp, UBND TP.Đông Hà đã yêu cầu Ban Quản lý chợ tạm dừng hoạt động chợ trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay 26.12. Ban Quản lý chợ Đông Hà có trách nhiệm phối hợp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để sớm đưa chợ vào hoạt động trở lại theo kế hoạch. Trước đó, chợ Đông Hà từng phải tạm dừng hoạt động từ ngày 18.9 đến ngày 6.10, do địa bàn tỉnh ghi nhận một số ca Covid-19 trong cộng đồng liên quan đến tiểu thương và người đi chợ ở đây.

Siết chặt phòng dịch tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh). Theo ghi nhận của Thanh Niên, cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã áp dụng quy trình phòng dịch đặc biệt để đảm bảo an toàn. Theo đó, lái xe trung chuyển đều mặc áo phòng dịch ở nguyên trong ca bin. Mỗi lần xe trung chuyển lưu thông qua ngầm tràn biên giới đều được phun khử khuẩn kỹ lưỡng. Đại diện Ban Quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian vừa qua, đơn vị này đã yêu cầu tất cả các phương tiện trước khi vào khu vực cửa khẩu đều phải thực hiện phun thuốc khử trùng; lái xe thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, trang bị bảo hộ y tế, đeo khẩu trang theo quy định.

Đối với phương tiện, hàng hóa từ Trung Quốc sang cũng áp dụng quy trình phòng dịch đặc biệt khi phun khử trùng ngay đầu trạm barie khu vực ngầm tràn biên giới. Lái xe người Trung Quốc thực hiện nghiêm việc mặc trang phục bảo hộ y tế, khẩu trang, găng tay, kiểm dịch y tế quốc tế. Nếu có dấu hiệu bị sốt thì không cho sang thực hiện vận chuyển hàng hóa.

Lâm Đồng dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch Covid-19. Chiều 26.12, ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản thống nhất dừng hoạt hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn kể từ 6 giờ ngày 27.12. UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Công an tỉnh: thu hồi, cất giữ, bảo quản tài sản thuộc các chốt kiểm soát trên địa bàn quản lý, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết; hoàn trả lại nguyên trạng vị trí đóng chốt và thanh toán các chi phí phát sinh cho các hộ dân hoặc cơ sở mượn lập chốt (nếu có).

Tính đến ngày 25.12, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 75,91%; trong đó dân số trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 96,13%. Trong khi đó, tính đến sáng 26.12, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 8.438 ca Covid-19; trong đó có 5.330 ca đã điều trị khỏi, 26 bệnh nhân tử vong, 11 bệnh nhân về từ địa phương khác.