Thủ tướng yêu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động tại nhà dân

Nhiều nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp… đã tham gia thảo luận, hiến kế tại Hội thảo “ Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 25.12, tại Nghệ An.