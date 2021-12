Tình hình Covid-19 hôm nay 30.12: Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới cao nhất

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về vụ Công ty Việt Á tại kỳ họp bất thường. Chiều 30.12, tại cuộc họp báo về chương trình kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ 4 - 11.1.2022, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, cả 4 nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp đều mang tính cấp bách để phát triển kinh tế - xã hội. Ông Cường thông tin: "Đảng đoàn Quốc hội đã đề nghị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thống nhất sẽ có báo cáo tình hình biến chủng Omicron và giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, có báo cáo liên quan tới việc sử dụng ngân sách trong mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch, trong đó có vụ việc tại Công ty Việt Á.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, hiện nay, vụ việc "thổi giá" kit xét nghiệm của Công ty Việt Á vẫn đang trong quá trình điều tra nên ông không thể nói gì thêm. "Nhưng xoay quanh chuyện mua sắm sẽ có báo cáo, không dừng ở vụ việc cụ thể mà có giải pháp trong thời gian tới", ông Cường nói và cho biết, còn với vụ việc tại Công ty Việt Á, cơ quan điều tra sẽ điều tra đến tận cùng và có xét xử của tòa theo đúng quy định của pháp luật.

Cả nước có ghi nhận gần 17.000 ca nhiễm mới, tăng 3.107 ca so với ngày trước đó. Tính từ 16 giờ ngày 29.12 đến 16 giờ hôm nay 30.12, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.107 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.404 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh cao: Hà Nội (1.866 ca), Cà Mau (1.008), Tây Ninh (935), Hải Phòng (838), Khánh Hòa (788), Bình Phước (759), TP.HCM (697), Bạc Liêu (666)…

Địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Yên (-397), Vĩnh Long (-331), Đắk Lắk (-144). Địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Phước (+704), Hải Phòng (+567), Trà Vinh (+242). Từ 17 giờ 30 ngày 29.12 đến 17 giờ 30 ngày 30.12 cả nước ghi nhận 240 ca tử vong, trong đó nhiều nhất tại TP.HCM với 37 ca (có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến). Trong ngày, có 34.102 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.336.644 ca.

Hà Nội công bố kết quả giải trình tự gien 22 ca nghi biến chủng Omicron. Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đã chuyển 22 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thuộc khu vực nguy cơ cao tới Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để giải trình tự gien nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron. Theo CDC Hà Nội, kết quả cho thấy 15/22 mẫu gửi đều thuộc biến thể Delta, chưa ghi nhận biến chủng Omicron (7mẫu không đủ tải lượng để giải trình tự gien).

Các mẫu thuộc biến chủng Delta phân bố tại các quận, huyện gồm: Chương Mỹ, Đống Đa đều 2 ca; ngoài ra Quốc Oai, Mỹ Đức, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Oai, Đông Anh, Hai Bà Trưng mỗi nơi đều 1 ca. Trước đó, ngày 28.12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam, là hành khách từ Anh về sân bay Nội Bài tối 19.12, test nhanh dương tính tại sân bay.

TP.HCM đã tiêm 15,8 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến nay, TP.HCM đã tiêm được 15,8 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó gồm hơn 7,99 triệu liều mũi 1, hơn 7 triệu mũi 2, 226.202 mũi bổ sung và 594.599 mũi nhắc lại, hơn 1,35 triệu liều cho trẻ 12 - 17 tuổi.





TP.HCM tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12 - 17 tuổi của thành phố, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định. Tính đến ngày 28.12, TP.HCM còn hơn 2,5 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó còn hơn 1,7 triệu liều vắc xin Pfizer, 808.270 liều vắc xin AstraZeneca và 19.181 liều vắc xin Vero Cell.

F0 ở Bạc Liêu tăng nhanh do mầm bệnh đã lưu hành, nhiễm sâu trong cộng đồng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 30.12, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, cho biết trong 2 tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 7.764 ca mắc Covid-19 mới, tăng 680 ca so với 2 tuần trước. Trong đó, có 4.720 ca trong cộng đồng, tăng 685 ca so với 2 tuần trước.

Theo ông Nam, số ca F0 tăng cao trong cộng đồng do sau khi tỉnh thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, các hoạt động xã hội trở lại bình thường nên rất khó kiểm soát việc đi lại của người dân. Ông Nam lưu ý F0 còn tăng cao do mầm bệnh đã lưu hành và nhiễm sâu trong cộng đồng. Ngoài ra, biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, một bộ phận người dân, cán bộ, công chức còn có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh… Tính từ ngày 27.4 đến nay, Bạc Liêu ghi nhận 29.372 ca mắc Covid-19; có 22.627 ca được điều trị khỏi bệnh, xuất viện; 233 ca tử vong; hiện còn 6.512 ca đang điều trị.

Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng gia tăng ở Lâm Đồng. Sáng 30.12, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh ghi nhận 483 ca Covid-19 mới, trong đó có 305 ca phát hiện trong cộng đồng và 141 trường hợp F1 đã cách ly phòng dịch. Đây là ngày Lâm Đồng phát hiện số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ đầu dịch đến nay. Tổng số bệnh nhân Covid-19 cộng dồn ở tỉnh hiện là 9.931 ca.

Cụ thể, trong số 483 ca nhiễm Covid-19 mới, nhiều nhất ở H.Đơn Dương với 97 ca, tiếp đó TP.Đà Lạt có 74 ca, TP.Bảo Lộc 71 ca, H.Bảo Lâm 67 ca, H.Đức Trọng 61 ca... Đến nay, trong tổng số 9.931 ca Covid-19 đã có 6.433 ca xuất viện, hiện đang điều trị 3.454 ca. Từ đầu dịch đến nay, Lâm Đồng có 28 ca nhiễm Covid-19 tử vong.