Tình hình Covid-19 ngày 19.2: Trung Quốc, Nhật Bản công bố số ca tử vong mới

Trong thông báo mới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc khẳng định số người chết liên quan Covid-19 đã giảm mạnh từ mức cao nhất hằng ngày là 4.273 ca vào ngày 4.1 xuống còn 6 người hôm 16.2, theo Reuters.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc còn nói rằng tất cả các trường hợp tử vong kể từ tháng 12.2022 đều do các biến thể phụ của biến thể Omicron gây ra, với 60% là do biến thể BA.5.2.48 và gần 29% là do biến thể BF.7.14.

Bệnh nhân nằm trên giường trong khoa cấp cứu của một bệnh viện, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 5.1.2023 Reuters

Ở Nhật Bản, Bộ Y tế cho hay đã ghi nhận 17.124 ca nhiễm Covid-19 mới và 130 ca tử vong vì bệnh này trong ngày 18.2, theo Đài NHK.

Trong đó có 1.146 ca nhiễm mới tại Tokyo, giảm 597 ca so với tuần trước đó. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Tokyo trong ngày 18.2 là 16.

Trong khi đó, báo Mint (Ấn Độ) hôm nay đưa tin ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra những tác động lâu dài có thể có của Covid-19 đối với tim.

Mô tim của những người chết vì Covid-19 đã được một nhóm nghiên cứu kiểm tra để xem nó đã thay đổi như thế nào. Các nhà khoa học đã khám nghiệm tử thi và phát hiện ra một số điểm bất thường, đặc biệt là cách các tế bào tim kiểm soát canxi.

Tiến sĩ Andrew Marks, chủ nhiệm khoa sinh lý học tại Đại học Columbia (Mỹ), cho biết đã có "sự bất thường". Theo đó, mô tim của những trường hợp tử vong do Covid-19 này thực sự giống mô tim của bệnh nhân suy tim khi nói đến hệ thống canxi của họ.

"Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng trong tim của bệnh nhân Covid-19, những bất thường trong cách xử lý canxi", ông Marks cho hay. Canxi cần thiết cho sự co bóp của tất cả các cơ, bao gồm cả cơ tim.

Theo các cuộc kiểm tra trước đó, có mối liên hệ giữa nhiễm Covid-19 và các vấn đề liên quan đến tim. Một đánh giá sâu rộng về các bệnh nhân từ năm 2022 cho thấy những người mắc Covid-19 có tỷ lệ mắc một số nguy cơ liên quan đến tim cao hơn, chẳng hạn như nhịp tim không đều, đau tim và đột quỵ, theo Mint.