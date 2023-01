Tình hình Covid-19 ngày 20.1: Báo động số ca nhập viện ở Trung Quốc

WHO ngày 19.1 cho hay đã có gần 13 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới trong thời gian từ ngày 19.12.2022 đến ngày 15.1.2023, tăng gần 20% so với 28 ngày trước đó, theo trang Punchng.com.

Trong bản cập nhật dịch tễ học về Covid-19 hằng tuần của WHO còn cho thấy trên toàn cầu có gần 53.000 ca tử vong trong thời gian từ ngày 19.12.2022 đến ngày 15.1.2023, giảm 7% so với 28 ngày trước đó.

Cũng trong ngày 19.1, WHO cho hay Trung Quốc đã báo cáo số ca nhập viện do Covid-19 tăng vọt trong tuần tính đến ngày 15.1 lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch khởi phát, theo Reuters.

Cụ thể, theo báo cáo mới của WHO dựa trên dữ liệu do Bắc Kinh cung cấp, số người nhập viện vì Covid-19 ở Trung Quốc đã tăng 70%, lên 63.307 so với tuần trước đó. Đây là số ca Covid-19 nhập viện hằng tuần cao nhất mà Trung Quốc báo cáo kể từ khi Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn ba năm, theo Reuters.

Trước đó, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 14.1 thông báo nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023, theo Hoàn Cầu thời báo.

Vào đầu tháng trước, Bắc Kinh dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt kéo dài 3 năm như xét nghiệm thường xuyên, hạn chế đi lại và phong tỏa hàng loạt, theo Reuters.





Tại Nhật Bản, Bộ Y tế xác nhận có 96.392 ca nhiễm Covid-19 mới và 451 trường hợp tử vong vì bệnh này trên toàn quốc trong ngày 19.1, theo Đài NHK.

Trước đó, Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong liên quan Covid-19 hằng ngày ở mức kỷ lục hơn 500 ca trong ngày 14.1, nhưng con số này đã giảm dưới 500 trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Cũng theo NHK, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay 20.1 có thể sẽ chỉ đạo các quan chức nghiên cứu các bước cần thiết để phân loại lại Covid-19 vào cùng loại bệnh truyền nhiễm như bệnh cúm mùa. Thủ tướng Kishida có thể sắp có động thái này sau khi Bộ Y tế Nhật cho biết số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc trong 7 ngày, tính đến ngày 19.1, đang có xu hướng giảm so với tuần trước đó.

Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 19.1 thông báo đặc khu này sẽ ngừng yêu cầu cách ly đối với người nhiễm Covid-19 từ ngày 30.1, nhưng vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang lâu nay, theo Hãng tin Bloomberg.

Trước đó, tờ Minh báo dẫn một số nguồn tin cho hay chính quyền Hồng Kông đang lên kế hoạch chấm dứt việc đeo khẩu trang bắt buộc vào tháng 3 hoặc tháng 4.2023. Quy định đeo khẩu trang được áp dụng từ tháng 7.2020 và những ai không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 5.000 HKD (15 triệu đồng), theo Bloomberg.