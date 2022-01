Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, thành phố Trung Quốc lại xét nghiệm PCR hàng loạt

Tân Hoa xã ngày 12.1 đưa tin chính quyền Thiên Tân vận động toàn bộ người dân đi xét nghiệm axít nucleic lần 2 để ngăn chặn đợt lây lan Covid-19.

Đợt xét nghiệm sẽ bắt đầu từ chiều 12.1. Trước đó, Thiên Tân phát hiện chùm ca nhiễm đầu tiên từ hôm 8.1, trong đó có 2 ca nhiễm biến thể Omicron.

Thành phố 13,9 triệu dân thực hiện đợt xét nghiệm trên diện rộng đầu tiên vào ngày 9.1 với gần 12 triệu người được lấy mẫu. Kết quả của gần 8 triệu mẫu được công bố cho thấy có 77 mẫu dương tính.

Trong ngày 11.1, Thiên Tân ghi nhận thêm 33 ca nhiễm cộng đồng trong khi hôm 10.1 chỉ có 10 ca. Các công ty và cơ sở khác được yêu cầu chỉ làm nửa ngày 12.1 để nhân viên xét nghiệm.

Hãng xe hơi Toyota của Nhật thông báo nhà máy tại Thiên Tân đã ngừng hoạt động từ ngày 10.1 do các nhà cung cấp bị ảnh hưởng vì phải đi xét nghiệm bắt buộc.





Ngoài Thiên Tân, một thành phố khác ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao là An Dương tại tỉnh Hà Nam. Cơ quan y tế thông báo có 65 ca nhiễm tại An Dương trong ngày 11.1, tăng vọt so với chỉ 2 ca trong ngày 10.1. Đây cũng là nơi phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron.

Thiên Tân đã siết chặt quy định đối với người dân muốn rời khỏi thành phố trong khi An Dương ra lệnh người dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời gian thành phố làm xét nghiệm.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu ca Omicron được phát hiện thêm. Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs vừa đưa ra báo cáo đánh giá rằng Trung Quốc có thể sẽ tăng cường các quy định để khống chế Omicron. Vì vậy, ngân hàng đã giảm bớt mức dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 từ 4,8% xuống còn 4,3%, theo Reuters.

Ngân hàng Morgan Stanley cũng dự báo rằng biến thể Omicron có thể gây nhiều thiệt hại hơn lợi ích cho chiến lược zero-Covid (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng) của Trung Quốc.