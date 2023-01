Tình hình Covid-19 ngày 6.1: Thêm nhiều diễn biến mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5.1 đã nhận được dữ liệu từ Trung Quốc về số ca nhập viện mới do Covid-19, cho thấy mức tăng gần 50% trong tuần tính đến ngày 1.1, theo Reuters.

Cụ thể, báo cáo mới nhất của WHO cho thấy 22.416 ca nhập viện mới ở Trung Quốc đại lục trong tuần tính đến ngày 1.1, so với 15.161 ca của tuần trước đó.

Trong cuộc họp báo ngày 5.1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc đã chia sẻ dữ liệu Covid-19 một cách minh bạch và nhanh chóng với WHO, nhấn mạnh “tình hình dịch bệnh của Trung Quốc có thể kiểm soát được”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ngày 5.1 cho biết nước này ghi nhận thêm 9.308 ca nhiễm và 1 ca tử vong vì Covid-19 trong thời gian từ 0-24 giờ ngày 4.1, nâng tổng số lên 461.825 ca nhiễm và 5.259 ca tử vong.

Từ ngày 8.1, Trung Quốc sẽ mở lại biên giới và bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với những người đến từ nước ngoài và Bắc Kinh cho hay du lịch nước ngoài đối với công dân Trung Quốc sẽ được nối lại “một cách có trật tự”, theo Kyodo News.

Với tình hình như trên, chính phủ Thái Lan ngày 5.1 thông báo nước này sẽ không áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt hơn đối với những người đến từ Trung Quốc. “Chúng tôi nhấn mạnh nguyên tắc rằng không nên phân biệt đối xử với bất kỳ quốc gia nào vì vẫn còn đại dịch ở mọi quốc gia, và với các biến thể tương tự”, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, theo Kyodo News.

Trong khi đó, Hy Lạp và Thụy Điển ngày 5.1 thông báo những người đến từ Trung Quốc phải trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi vào hai nước này, theo Reuters. Đức cũng sẽ yêu cầu những người đến từ Trung Quốc trải qua ít nhất cuộc xét nghiệm nhanh.

Cũng trong ngày 5.1, Reuters dẫn hai nguồn tin từ Bộ Y tế Ấn Độ cho hay đã phát hiện tổng cộng 11 biến thể phụ ở những khách du lịch quốc tế đến nước này từ ngày 24.12.2022 đến ngày 3.1.





Những biến thể được phát hiện là tất cả các dòng phụ của biến thể Omicron, bao gồm biến thể phụ BA.5.2 và một dòng phụ của biến thể phụ BF.7 mà đang thúc đẩy đợt bùng phát Covid-19 gần đây ở Trung Quốc.

Chính phủ Ấn Độ hiện nay yêu cầu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính bắt buộc đối với những người đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế đã xác nhận 226.904 ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc trong ngày 5.1, đánh dấu số ca nhiễm hằng ngày cao nhất kể từ đợt lây nhiễm thứ 8 bắt đầu vào tháng 10.2022, theo Đài NHK.

Ngoài ra có tới 12 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục vào ngày 5.1. Tính trên phạm vi toàn quốc đã có thêm 334 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 và 650 ca bệnh nặng, tăng 35 ca so với ngày 4.1, theo NHK.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế chiều 5.1 cho hay có 80 ca mắc mới, gấp 3 lần số khỏi bệnh, và hiện có 18 bệnh nhân nặng đang thở oxy, thở máy.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.571 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.475 ca nhiễm).

Cũng theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 được đăng trên trang web của Bộ Y tế vào chiều 5.1, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 trong vòng 7 ngày qua. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.