Tình hình dịch bệnh mới nhất tại TP.HCM

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 1, trong tháng 2.2023 vừa qua, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh như tay chân miệng, tiêu chảy cấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản đến khám, điều trị tại đây tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ trẻ mắc sốt xuất huyết thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Riêng tỷ lệ trẻ mắc sởi tương đương so với cùng kỳ năm trước. Dự báo các bệnh này sẽ giảm và duy trì ổn định trong thời gian tới.