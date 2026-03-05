Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất sáng 5.3: Mỹ nói sắp kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran
05/03/2026 01:00 GMT+7
Số người chết do các cuộc tấn công của các bên trong cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục tăng. Các màn ăn miếng trả miếng tiếp diễn diện rộng và khốc liệt.
- Lầu Năm Góc xác nhận tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran ở Ấn Độ Dương. Sri Lanka cho biết 180 người trên tàu Iran và chỉ khoảng 30 người được cứu, ít nhất 80 người được cho là đã thiệt mạng.
- Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, thậm chí tuyên bố đợt tấn công mạnh mẽ và rộng lớn hơn nhằm vào Iran.
- Tình hình tại Lebanon căng thẳng sau các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah.
- Iran tiếp tục tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp khu vực.
Bình luận (0)