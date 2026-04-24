Tình hình sức khỏe hiện tại của Nam Em

Tình trạng sức khỏe hiện tại của Nam Em khiến nhiều người lo lắng Ảnh: FBNV

Theo ghi nhận, các từ khóa liên quan đến Nam Em bất ngờ tăng đột biến trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian gần đây. Vừa qua, nữ ca sĩ khiến dư luận hoang mang khi xuất hiện với nhiều biểu hiện cảm xúc thất thường. Trong đoạn clip được lan truyền, cô liên tục chuyển trạng thái từ khóc sang cười, thậm chí xen lẫn hát hò khi kể lại câu chuyện liên quan đến thú cưng. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu những biểu hiện bất ổn này xuất hiện.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1996 cũng nhiều lần để lộ trạng thái khác lạ trong các buổi livestream. Sau khi chia tay bạn trai, tình trạng này cũng trở nên đáng lo ngại hơn. Dân mạng phát hiện, gần đây Nam Em xuất hiện với diện mạo có phần gầy gò, hốc hác, cùng ánh mắt thiếu sức sống. Không chỉ vậy, cô còn liên tục rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc, khi đang trò chuyện bỗng bật khóc, sau đó lại cười hoặc hát một cách ngẫu hứng. Từ những biểu hiện kể trên, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ sau những biến cố.

Nam em thừa nhận bất ổn

Trong các buổi livestream, người đẹp 9X luôn có những biểu hiện thất thường Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với chúng tôi, Nam Em thừa nhận bản thân đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài và khó kiểm soát cảm xúc. Cô cho biết thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tinh thần thiếu ổn định trong thời gian qua. Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, bản thân cô khó tránh khỏi những phát ngôn và biểu hiện thiếu kiểm soát.

Nói về những khoảnh khắc mất kiểm soát, Nam Em cho biết sau mỗi lần để cảm xúc lấn át và lên livestream, cô thường cảm thấy áy náy, thậm chí tự trách bản thân. Nữ ca sĩ thừa nhận có lúc nhìn lại những gì mình thể hiện, cô thấy khó chịu và muốn nhanh chóng lướt qua, không dám đối diện với chính mình. Theo nữ ca sĩ, trong những thời điểm đó, điều cô cần nhất là một chỗ dựa đủ vững để ổn định cảm xúc, trước khi có thể bình tĩnh đối diện và giải quyết những vấn đề tiếp theo.

Nam Em thừa nhận bản thân đang bất ổn Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ thêm, cô cho biết không muốn chia sẻ tình trạng của mình với người thân vì nghĩ sẽ làm phiền và khiến họ lo lắng. Thay vào đó, người đẹp quê Đồng Tháp cố gắng tự trấn an, tìm cách cân bằng lại tâm lý bằng những phương pháp riêng nhằm giữ tinh thần ổn định hơn.

Nói về dự định sắp tới, cô cho biết sẽ hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội, lựa chọn cuộc sống “ẩn” hơn để ổn định lại bản thân. Đồng thời, Nam Em bày tỏ mong muốn được sống một cuộc đời bình dị như bao người, sẵn sàng làm những công việc đơn giản miễn có thể cảm nhận được sự tôn trọng và sống đúng nghĩa một người bình thường.

Nam Em, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp. Cô từng là sinh viên Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và được biết đến qua các cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam… Thành tích nổi bật nhất của cô là Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Bên cạnh đó, Nam Em cũng thử sức với diễn xuất qua các dự án như Lô Tô (2017), Nhà không bán (2022).

Ở giai đoạn đỉnh cao, các ca khúc như Đơn phương, Chưa bao giờ, Tay trái chỉ trăng do Nam Em thể hiện từng thu hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng trực tuyến. Sở hữu chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc cùng lối thể hiện chân thành, cô từng được xem là một “hiện tượng mạng” với màu sắc riêng. Tuy nhiên, song hành với hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Nam Em cũng nhiều lần đối mặt với biến động, đặc biệt là những ồn ào liên quan đến đời tư.