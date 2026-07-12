Tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Mai Trần

Nghệ sĩ Mai Trần vẫn còn tỉnh táo, nhận ra khi Phi Phụng, Phương Dung đến thăm Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đã đến thăm nghệ sĩ Mai Trần sau khi hay tin ông gặp biến cố sức khỏe. Hồi đầu tháng 6, nam nghệ sĩ bất ngờ lên cơn nhồi máu não và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM). Sau 9 ngày điều trị nội trú, ông xuất viện để tiếp tục tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại nhà.

Nghệ sĩ Mai Trần kiên trì tập phục hồi sau cơn nhồi máu não

Hiện nghệ sĩ Mai Trần vẫn bị yếu nửa người bên trái, khả năng cử động tay chân còn nhiều hạn chế nhưng ông đã có thể ăn uống bình thường. Do ảnh hưởng của cơn nhồi máu não, nam nghệ sĩ sụt cân đáng kể và được bác sĩ chỉ định kiên trì tập vật lý trị liệu để từng bước phục hồi khả năng vận động.

Chứng kiến đồng nghiệp gầy gò, hốc hác, nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung không giấu được sự xót xa. Cả hai liên tục động viên Mai Trần giữ tinh thần lạc quan, bền bỉ tập luyện để sớm hồi phục sức khỏe và có thể đi lại như trước.

Trong thời gian chồng lâm bệnh, bà Quỳnh Vân - vợ nam nghệ sĩ - vừa túc trực chăm sóc ông, vừa quán xuyến quán ăn nhỏ của gia đình. Sau nhiều năm sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), vợ chồng nghệ sĩ chuyển lên TP.HCM thuê một căn nhà trong hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Bình Lợi Trung), vừa làm nơi sinh hoạt, vừa mở quán mang tên Bếp nhà nghệ sĩ Mai Trần.

Mỗi ngày, bà Quỳnh Vân tự tay chế biến các món như gà ác tiềm thuốc bắc, bánh flan, sữa chua, hột vịt muối, chả… rồi trực tiếp giao đến khách. Quán ăn nhỏ hiện là nguồn thu nhập chính của gia đình, giúp trang trải chi phí sinh hoạt cũng như điều trị cho nghệ sĩ Mai Trần trong hành trình hồi phục sức khỏe.

Nam nghệ sĩ 5X kiên trì tập phục hồi sau bạo bệnh với sự đồng hành của vợ

Ảnh: NVCC

Trên trang cá nhân, bà Quỳnh Vân cũng thường xuyên cập nhật hành trình điều trị của chồng. Theo chia sẻ của bà, mỗi ngày diễn viên Bình minh châu thổ đều tập hát để kích thích não bộ hoạt động, rèn luyện sự linh hoạt của cơ miệng, đồng thời duy trì các bài tập vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng vận động cho tay và chân.

Không chỉ đồng hành trong quá trình tập luyện, bà Quỳnh Vân còn động viên chồng bằng những cách rất đỗi giản dị. Mỗi khi thực hiện một động tác, bà đều khuyến khích ông đọc thành tiếng tên của động tác để não bộ tiếp tục hoạt động và ghi nhớ.

"Nói ra như vậy để não suy nghĩ, não làm việc, chứ không mụ người mất. Ráng lên, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, để ngày mai sẽ tiếp tục tốt hơn ngày hôm nay một chút, vậy đủ vui rồi", bà chia sẻ.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Mai Trần đối mặt với biến cố sức khỏe. Năm 2019, ông từng bị đột quỵ khi đang tham gia một dự án phim. Chỉ vài tháng sau, nam nghệ sĩ tiếp tục rơi vào tình trạng nguy kịch do tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải nhập viện cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của nghệ sĩ Mai Trần dần suy giảm, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn như trước. Không còn đủ thể trạng để tiếp tục theo đuổi công việc, ông buộc phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, khép lại chặng đường gắn bó với sân khấu và phim ảnh. Dẫu vậy, tình yêu dành cho nghề diễn vẫn chưa bao giờ nguôi trong người nghệ sĩ.