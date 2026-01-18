Tĩnh lặng - Thơ của Bách Mỵ

MINH HỌA: TUẤN ANH

Những cơn gió lao lên khuôn mặt người tĩnh lặng

Ngôi làng tổn thương nằm trong hốc thâm trầm

Những nhấp nhô dạt về nơi an trú

Gió tự xé mình trên phản ứng lặng im





Rồi hoa sẽ nở trên mặt bình yên

Nụ cười nhô lên từ cơn mưa bất diệt

Hơi thở nhô lên từ rừng cây lá trở

Ánh nhìn nhô lên nỗi thông cảm dịu dàng





Em nên bình thường như ngày được sinh ra

Mắt mắt hướng về tiếng ru thiên chức mẹ

Vầng trán có muôn ngàn ban mai cư ngụ

Tóc mềm như phím trăng xưa





Em nên một mình như lúc tuổi hoài thai

Nhận biết mẹ qua mịt mùng hơi thở

Khi bàn tay bấu vào nơi cuống rốn

Ngày chiêm bao sông rộng tới chân trời





Em cần tĩnh lặng như một khoảng sân

Mùa đi vắng những giận hờn cơm áo

Trên bờ giậu nhện giăng huyên náo cũ

Một mình thôi đủ tha thiết với vô cùng.