Tỉnh lộ 3 ở Huế xuống cấp, gây mất an toàn giao thông

Tuyến Tỉnh lộ 3 (TL3) là trục giao thông quan trọng, có điểm đầu nối QL1 thuộc P.Thanh Thủy và điểm cuối tại thôn Quảng Xuyên, xã Phú Hồ. Mỗi ngày, lưu lượng phương tiện qua lại khu vực này rất lớn, gồm các xe tải trọng lớn vận chuyển hàng hóa, cùng với người dân, học sinh và công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Phú Bài.

Mặt Tỉnh lộ 3 xuống cấp, xuất hiện nhiều điểm sụt lún, bong tróc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mặt đường hẹp, xuống cấp, không điện chiếu sáng

Theo ghi nhận của chúng tôi vào cuối tháng 10, tuyến TL3 bề mặt đường chật hẹp, có nhiều ổ gà lớn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Mỗi khi hai ô tô đi ngược chiều gặp nhau phải tránh né rất vất vả.

Bà Dương Thị Tuyết (người dân xã Phú Hồ) cho biết TL3 là tuyến đường chính để người dân địa phương di chuyển vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên nhiều năm qua, tuyến đường này liên tục bị bong tróc, sụt lún nhiều đoạn. Vào mùa mưa lũ, nhiều đoạn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Mố cầu Như Ý (xã Phú Hồ) bị sụt lún, bê tông nứt nẻ và hệ thống lan can hư hỏng nặng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài ra, đoạn TL3 đi qua địa bàn xã Phú Hồ kéo dài từ thôn Trung Chánh đến thôn Trung An đến nay vẫn chưa được lắp đặt đèn đường, trong khi khu vực này không có nhà dân, nhiều ổ gà và hai bên đường bị sụt lún. Vào buổi tối, khu vực này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh di chuyển bằng xe đạp. Người dân đã nhiều lần phản ánh và kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí để mở rộng, nâng cấp toàn diện tuyến đường này, nhưng qua nhiều năm tình hình vẫn chưa có chuyển biến.

Hàng loạt cầu trên tuyến đang rất yếu

Bên cạnh tình trạng mặt đường hư hỏng, nỗi lo lớn nhất của người dân khi lưu thông trên TL3 là hệ thống cầu đã xuống cấp, đơn cử như các cầu Lợi Nông, Như Ý và Trung Chánh. Cầu Lợi Nông (P.Thanh Thủy) nền cầu bị bong tróc, dầm rỉ sét và mố cầu xuất hiện các vết nứt lớn. Cơ quan chức năng đã phải cắm biển hạn chế tải trọng 5 tấn đối với các phương tiện qua cầu. Tương tự, cầu Như Ý (ở xã Phú Hồ) có kích thước khoảng 5 x 20 m cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Mố cầu hai bên có dấu hiệu sụt lún, bê tông nứt nẻ, hệ thống lan can và gờ chắn đã hư hỏng.

Tuyến Tỉnh lộ 3 có mật độ phương tiện đông đúc, nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua mặt đường chật hẹp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Việc tuyến đường xuống cấp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn hạn chế phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực ven đô TP.Huế, nhất là trong bối cảnh TP đang tập trung mở rộng không gian đô thị hiện đại về phía đông nam.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ, cho biết thời gian qua, chính quyền xã đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh của người dân về việc cả mặt đường lẫn các cây cầu trên tuyến xuống cấp. UBND xã Phú Hồ cũng đã tổng hợp ý kiến cử tri và nhiều lần báo cáo, đề xuất HĐND TP nâng cấp tuyến đường này.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Huế, trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, TP đã có danh mục xử lý tất cả các cầu yếu trên địa bàn, bao gồm loạt cầu trên tuyến TL3. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể để triển khai thi công tuyến TL3 cũng như các cầu xuống cấp vẫn chưa thể xác định chính xác do còn phụ thuộc vào khả năng cân đối nguồn vốn của UBND TP.Huế.