Vá 'ổ gà' sau vụ nam thanh niên ngã, bị xe ben cán tử vong

Trao đổi với Thanh Niên ngày 27.10, một cán bộ Ban Duy tu công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội (chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai) tiến hành trải nhựa đường, vá "ổ gà" trên quốc lộ 6, đoạn thuộc địa bàn P.Yên Nghĩa (Hà Nội).

Nhiều "ổ gà" trên quốc lộ 6 (đoạn thuộc địa bàn P.Yên Nghĩa, Hà Nội) đã được vá xong. Đồng thời, khu vực này cũng được trải thảm nhựa dày 5 cm. ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo cán bộ này, việc thi công được thực hiện vào ban đêm do lưu lượng phương tiện trên tuyến đường rất lớn. Tính đến đêm 26.10, công nhân đã trải nhựa toàn mặt cắt, với lớp nhựa dày khoảng 5 cm, nhằm cải thiện độ bằng phẳng và tăng độ bền mặt đường.

Lý giải tình trạng mặt đường từ khu vực cầu Tuân (P.Yên Nghĩa) đến nút giao quốc lộ 6 - đê tả Đáy bị xuống cấp, vị cán bộ Ban Duy tu công trình giao thông cho hay, quá trình giải phóng mặt bằng công trình 2 bên đường phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 6, nhiều xe tải được huy động để làm phần hành lang mở rộng. Lưu lượng xe tải ra vào lớn, khiến hệ thống rãnh thoát nước bị sập nên khả năng thoát nước tại đây kém hơn trước.

Hệ lụy, nước thải từ cống tràn lên mặt đường, gây đọng nước ngay cả khi trời không mưa. Trong điều kiện này, vật liệu vá "ổ gà" khó bám chắc, dễ bị bánh xe tải cuốn bật lên sau khi thi công, khiến các vị trí hư hỏng nhanh chóng tái diễn.

Vị cán bộ Ban Duy tu công trình giao thông cho biết, công tác vá "ổ gà" nhỏ lẻ ở khu vực này vẫn được thực hiện thường xuyên, kể cả trước khi xảy ra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong. Tuy nhiên, khi hệ thống thoát nước chưa được khắc phục thì tuổi thọ các điểm vá và thảm nhựa mới được trải sẽ bị ảnh hưởng.

Nhiều khu vực trên quốc lộ 6 vẫn xuất hiện tình trạng nước chảy tràn trên mặt đường, dù mới được thảm nhựa ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận vào chiều 27.10, khoảng 100 m đường trên quốc lộ 6 đã được trải nhựa. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn xuất hiện tình trạng nước chảy tràn trên mặt đường.

Trước đó, chiều 21.10, tại khu vực trước cửa số nhà 1127 trên quốc lộ 6 (P.Yên Nghĩa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, một nam thanh niên sau khi lao phải "ổ gà" trên tuyến đường này đã ngã ra đường, bị xe ô tô ben cán trúng, tử vong tại chỗ.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai được khởi công hồi tháng 3.2022; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027. Thời gian vừa qua, nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 6, trong đó có đoạn đi qua P.Yên Nghĩa được thu hồi đất để phục vụ dự án nhưng tiến độ thi công kéo dài cùng mật độ phương tiện cao đã khiến mặt đường hẹp, nhiều nơi xuống cấp nặng nề với vô số "ổ gà", "ổ voi" đọng nước, tiềm ẩn rủi ro cho người dân và các phương tiện.



