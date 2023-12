'Tình mới' của Selena Gomez từng là bạn thân với Justin Bieber

Tuy bên nhau không lâu nhưng Selena Gomez hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở bên Benny Blanco. "Nữ hoàng Instagram" luôn dành những lời khen "có cánh" cho bạn trai và khẳng định Benny là điều tuyệt vời nhất, tốt hơn bất kỳ ai mà cô từng hẹn hò trước đây.

Benny Blanco sinh năm 1988, là người đứng đằng sau những bản hit đình đám của loạt ca sĩ hàng đầu thế giới như: Ed Sheeran, Justin Bieber, Britney Spears, Rihanna... Tuy nhiên điều thú vị là trước đây Benny từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết với "tình cũ" của Selena là Justin Bieber.

Selena Gomez và Benny Blanco gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2019 khi hợp tác trong ca khúc I Can't Get Enough và cả hai thân thiết từ đó. Bản hit mới nhất của Selena là Single Soon cũng có sự đóng góp của nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Benny được người hâm mộ phát hiện đến tham dự tiệc sinh nhật của Selena hồi tháng 7 năm nay. Đến tháng 10, anh tới ủng hộ sự kiện từ thiện của nữ ca sĩ ở Los Angeles. INSTAGRAM NV

Khi tin tức hẹn hò của Selena và Benny vừa nổ ra, nhiều người đã để lại những ý kiến tiêu cực. Một bộ phận khán giả cho rằng Benny không xứng với Selena, đáp lại các bình luận này, người đẹp 9X nhanh chóng đăng đàn bảo vệ bạn trai: "Nếu bạn thật sự quan tâm đến tôi thì đây là hạnh phúc của tôi. Tôi không cho phép những lời của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tôi biết điều gì tốt nhất cho bản thân, sẽ đấu tranh để nhận được thứ xứng đáng. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn nhưng tôi đang phát triển. Đừng can thiệp, bạn chỉ cần biết tôi không bao giờ hẹn hò với trai tồi nữa". INSTAGRAM NV

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất đạt nhiều thành công, hiện tại, Selena cũng có công việc kinh doanh kiếm bộn tiền. Cô nàng là CEO của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty được thành lập vào cuối năm 2020. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, Rare Beauty đã công bố thu về lợi nhuận lên tới 60 triệu USD và được nhiều fan làm đẹp tin dùng. Đây là một con số ấn tượng, xét đến mức độ cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong thời kỳ thế giới ngập tràn khủng hoảng vì đại dịch Covid-19. INSTAGRAM NV

Cuộc sống của Selena không phải lúc nào cũng gặp may mắn. Cô từng được chẩn đoán mắc bệnh Lupus vào đầu năm 2015 và thậm chí phải ghép thận. Selena Gomez đã phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỹ nhân 31 tuổi cũng từng mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực và đang từng ngày duy trì lối sống tích cực. INSTAGRAM NV

Chuyện tình cảm và đời tư của Selena Gomez luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm và tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Sau cuộc tình ồn ào với Justin Bieber, "công chúa Disney" công khai hẹn hò với nam ca sĩ The Weeknd nhưng cũng không kéo dài lâu. Giờ đây ở độ tuổi 31, người hâm mộ hy vọng giọng ca The Heart Wants What It Wants sẽ tìm được "bến đỗ" đích thực.