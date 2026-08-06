Tính năng cần có khi mua tai nghe Bluetooth

Trong những năm gần đây, tai nghe Bluetooth trở nên khá phổ biến. Các mẫu như Sony WH-1000XM6 và dòng Apple AirPods không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn tiện lợi. Hiện nay, khó có thể tìm thấy tai nghe từ các thương hiệu nổi tiếng mà không có chất lượng âm thanh tốt.

Tính năng Bluetooth Multipoint giúp việc chuyển đổi giữa các thiết bị diễn ra mượt mà hơn ẢNH: K. VĂN

Mặc dù nhiều chiến dịch tiếp thị tập trung vào các tính năng nổi bật như khử tiếng ồn chủ động (ANC), một tính năng quan trọng khác mà người dùng nên chú ý là khả năng kết nối đa điểm, hay Bluetooth Multipoint. Lý do đằng sau lựa chọn này là gì?

Trước đây, việc chuyển đổi giữa các thiết bị âm thanh chỉ đơn giản là rút phích cắm và sau đó cắm vào thiết bị khác. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ Bluetooth, việc chuyển đổi giữa các tai nghe không dây hiện nay thường đòi hỏi người dùng phải mày mò trong các menu cài đặt và đối mặt với những vấn đề kết nối khó chịu. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Bluetooth Multipoint giúp giải quyết vấn đề dễ dàng.

Những ưu và nhược của tai nghe Bluetooth Multipoint

Bluetooth Multipoint cho phép tai nghe duy trì kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc và tự động chuyển đổi giữa các luồng âm thanh khi người dùng sử dụng, giúp giảm thiểu sự phức tạp khi thiết lập nhiều thiết bị. Công nghệ này thường cho phép kết nối với hai thiết bị cùng lúc, mặc dù một số sản phẩm có thể hỗ trợ nhiều hơn. Đây là tính năng phổ biến trên các mẫu tai nghe cao cấp như Sony WH-1000XM6, tuy nhiên cũng có thể tìm thấy trên các sản phẩm tầm trung.

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Mặc dù vậy, không phải tất cả tai nghe Bluetooth Multipoint đều hoạt động giống nhau. Việc một sản phẩm cụ thể có phù hợp với nhu cầu của người dùng hay không phụ thuộc vào các thiết bị mà họ dự định sử dụng. Do đó, người dùng nên kiểm tra tính năng này trước khi mua, hoặc ít nhất là trong thời gian đổi trả.

Cũng cần nhớ rằng, trong khi Bluetooth Multipoint giúp việc sử dụng nhiều thiết bị trở nên dễ dàng hơn, nó cũng có thể gây ra một số phiền toái. Tính năng này không phải là một phần của đặc tả Bluetooth mà được các nhà sản xuất triển khai riêng, đó là lý do tại sao nó vẫn còn khá hiếm gặp. Bluetooth Multipoint không cho phép người dùng nghe âm thanh từ nhiều thiết bị cùng lúc mà chỉ quyết định luồng nào nên được ưu tiên.

Các công ty như Apple và Samsung đã phát triển giải pháp riêng cho vấn đề này. Tai nghe AirPods và Galaxy Buds của họ có tính năng kết nối đa điểm, nhưng được tối ưu hóa cho các sản phẩm của chính họ, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trong việc chuyển đổi giữa các thiết bị.