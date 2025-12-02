Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng mới của Gemini bị 'ngó lơ' dù rất mạnh mẽ

Kiến Văn
Kiến Văn
02/12/2025 09:07 GMT+7

Tháng trước, Google giới thiệu tính năng Dynamic View trong Gemini 3 nhằm giúp người dùng tạo các ứng dụng nhỏ hoặc trang web dựa trên những gợi ý cá nhân.

Dynamic View được xem là một giải pháp trực quan và hấp dẫn hơn so với các câu trả lời chatbot chỉ toàn văn bản từ Gemini. Các đánh giá ban đầu cho thấy Dynamic View nhìn chung ấn tượng, tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần cải thiện.

Tính năng mới của Gemini bị người dùng 'ngó lơ' dù rất mạnh mẽ - Ảnh 1.

Google cần cải thiện việc quảng bá Dynamic View

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Để tìm hiểu thêm về mức độ phổ biến của Dynamic View trên Gemini, một cuộc thăm dò ý kiến đã được thực hiện bởi Android Authority. Kết quả cho thấy, trong số hơn 1.900 phiếu bầu, có tới 88% người tham gia cho biết họ chưa từng thử nghiệm Dynamic View. Điều này có nghĩa là gần chín trong số mười độc giả vẫn chưa sử dụng tính năng mới này.

Kẻ khen, người chê tính năng mới trên Gemini

Một độc giả tên Chibuike Clement đã phát hiện ra Dynamic View và bày tỏ sự ấn tượng: "Trời ơi, mình mới phát hiện ra tính năng này từ bài viết, đúng là một bước ngoặt lớn. Không thể tin nổi là đến bây giờ mình mới biết đến nó. Tính năng này sẽ giúp việc học bất cứ thứ gì trở nên vô cùng dễ dàng". Ý kiến này cho thấy Google cần cải thiện việc quảng bá Dynamic View, vì đây có thể là một tính năng nổi bật mà người dùng thực sự muốn trải nghiệm.

Ngược lại, một số người lại không mấy ấn tượng với Dynamic View khi cho rằng: "Dynamic View tệ quá, nó chỉ là một trang web được tô vẽ cầu kỳ. Giao diện trực quan thì tốt hơn nhiều".

Được biết, Dynamic View giống như một ứng dụng hoặc trang web nhỏ với các nút tùy chọn để tải các phần mới, trong khi Visual Layout cung cấp chế độ xem giống như tạp chí.

Dù sao, số lượng người đã thử nghiệm tính năng mới này của Gemini vẫn còn khá ít. Liệu nguyên nhân có phải do Google chưa làm tốt việc quảng bá Dynamic View hay đơn giản là người dùng chưa có thời gian để khám phá các tính năng mới?

