Tính năng mới của Gemini cho kết quả đáng kinh ngạc

Gemini 2.5 Flash Image là trình tạo ảnh được Google chính thức ra mắt vào tuần trước nhằm cho phép người dùng và nhà phát triển sử dụng trên ứng dụng Gemini và các nền tảng khác. Điều đặc biệt, Google đã xác nhận Gemini 2.5 Flash Image chính là mô hình AI Nano Banana đã được thử nghiệm trong thời gian dài trước khi ra mắt chính thức với tên "nano-banana" trên LMArena.

Gemini 2.5 Flash Image cho phép chỉnh sửa ảnh bằng những câu lệnh đơn giản ẢNH: GOOGLE

Nano Banana là một bản nâng cấp ấn tượng của Google, với khả năng chỉnh sửa ảnh thật bằng lời nhắc văn bản. Mô hình này giúp việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng hơn, từ đó mang đến nhiều khả năng mới cho Gemini. Một trong những tính năng nổi bật là khả năng giữ nguyên khuôn mặt của người dùng khi tạo ảnh đại diện. Nano Banana cũng có thể kết hợp ảnh của người và thú cưng, hoán đổi các vật thể trong ảnh và thêm đồ nội thất mới mà không làm thay đổi thiết kế ban đầu của căn phòng.

Những kết quả ấn tượng từ Gemini

Sau khi thử nghiệm với Gemini 2.5 Flash Image, nhiều người đã chia sẻ những bức ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) này, trong đó có một khả năng ấn tượng được phát hiện bởi người dùng Rodrigo Bressane.

Rodrigo đã tải lên các bức ảnh đen trắng, bao gồm những hình ảnh mang tính biểu tượng và yêu cầu AI tô màu cho chúng. Kết quả thật đáng kinh ngạc mở ra một khả năng tuyệt vời cho Gemini 2.5 Flash Image nhằm giúp người dùng tạo ra các phiên bản màu cho những bức ảnh gia đình cũ.

Người mẹ di cư - 1936 ẢNH: X

Jacqueline Kennedy Onassis - 1971 ẢNH: X

Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Thời đại - 1945 ẢNH: X

Winston Churchill - 1941 ẢNH: X

Dovima cùng những chú voi - 1955 ẢNH: X

Bữa trưa trên đỉnh tòa nhà chọc trời - 1932 ẢNH: X

Vụ nổ bom nguyên tử tại Nagasaki - 1945 ẢNH: X

Dựng cờ chiến thắng trên đảo Iwo Jima - 1945 ẢNH: X

Hơn nữa, việc tô màu ảnh đen trắng chỉ là một trong những nhiệm vụ đơn giản mà Nano Banana có thể thực hiện. Bressane đã chia sẻ một số mẫu ảnh cũ được tô màu bằng mô hình này, tất cả đều giữ nguyên chi tiết gốc, ngoại trừ bức ảnh nổi tiếng về trận Iwo Jima, nơi AI đã chỉnh sửa lá cờ. Tất nhiên, người dùng có thể điều chỉnh lời nhắc để ngăn chặn những thay đổi không mong muốn.

Chỉ cần sử dụng một lời nhắc để yêu cầu tô màu cho ảnh với Nano Banana, Gemini đã cung cấp 4 mẫu để cho người dùng lựa chọn.

Mặc dù vậy, người dùng cần lưu ý rằng trước khi tải bất kỳ ảnh cá nhân nào lên mô hình AI để chỉnh sửa, họ nên cân nhắc về quyền riêng tư và đảm bảo rằng dữ liệu của bản thân không được sử dụng để đào tạo các mô hình trong tương lai.