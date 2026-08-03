Tính năng nên tắt trên Windows để lấy lại cả chục GB ổ cứng

Windows thường xuyên giấu dung lượng bộ nhớ khiến người dùng laptop không rõ nguyên nhân sụt giảm. Khi tìm hiểu lý do bộ nhớ bị thu hẹp, nhiều người mới nhận ra tính năng ngủ đông (Hibernate) đang chiếm dung lượng lớn. Mặc dù thỉnh thoảng mới được sử dụng, tính năng này vẫn ngốn gần 2% tổng bộ nhớ trên laptop có ổ cứng 512 GB. Việc tắt bỏ chế độ này giúp giải phóng dung lượng ngay lập tức mà không gây thiếu hụt trải nghiệm.

Thủ phạm ngốn dung lượng ổ cứng ít người biết

Về bản chất, chế độ ngủ đông giúp lưu lại toàn bộ ứng dụng và tệp tin đang mở vào ổ cứng trước khi tắt máy. Tuy nhiên, tính năng này bắt buộc phải duy trì tệp hệ thống ẩn mang tên hiberfil.sys nằm ở thư mục gốc ổ C. Kích thước tệp tin được Windows tự động đặt dựa trên 40 đến 75% dung lượng RAM của thiết bị. Ví dụ, một chiếc máy sở hữu bộ nhớ RAM 16 GB sẽ mất khoảng 6 đến 12 GB bộ nhớ chỉ để duy trì tệp tin này.

Tính năng Hibernate khiến ổ cứng tốn một phần dung lượng cho tệp hiberfil.sys ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù không còn sử dụng tính năng ngủ đông, tệp hiberfil.sys vẫn giữ nguyên dung lượng và không tự động thu nhỏ. Để xóa bỏ tệp tin này triệt để, bạn cần thực hiện như sau:

Command Prompt (CMD) bằng quyền quản trị viên (Run as Administrator)

Nhập lệnh powercfg /hibernate off và nhấn Enter.

Thao tác này sẽ xóa tệp ẩn khỏi ổ C và trả lại không gian lưu trữ ngay tức thì. Lưu ý rằng việc tắt ngủ đông cũng sẽ đồng thời tắt tính năng Fast Startup của Windows.

Dù vậy, mất Fast Startup không phải là vấn đề lớn vì tính năng này không giúp ích nhiều cho máy chạy ổ SSD. Để bù đắp trải nghiệm, người dùng có thể bật tính năng tự khôi phục ứng dụng trong mục cài đặt đăng nhập của Windows. Cụ thể, truy cập Settings > bấm vào hình đại diện và chọn Sign-in options > bật tùy chọn 'Automatically save my restartable apps and restart them when I sign back in'.

Cài đặt này giúp ghi nhớ và tự động mở lại các ứng dụng cùng tab trình duyệt sau khi khởi động máy. Ngoài ra, việc bật Fast Boot trong BIOS cũng giúp bỏ qua các bước kiểm tra phần cứng không cần thiết.

Người dùng cũng nên chủ động tắt các ứng dụng khởi động cùng hệ thống và dọn dẹp dịch vụ Windows không dùng đến. Mặc dù các mẹo tinh chỉnh không thể thay thế hoàn toàn chế độ ngủ đông, chúng vẫn giữ được hầu hết tiện ích ban đầu. Việc đánh đổi một tính năng ít dùng để lấy lại hàng GB dung lượng lưu trữ là quyết định hoàn toàn xứng đáng. Đây là giải pháp hữu ích cho các dòng laptop có dung lượng lưu trữ thấp.