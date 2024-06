Tình nguyện hiến máu, đăng ký hiến xác giúp đời

Chị Bích kể chị từng có thời gian dài chăm sóc mẹ chồng tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tại đây, chị chứng kiến nhiều trường hợp cần mổ khẩn cấp nhưng buộc phải chờ vì ngân hàng máu thiếu hụt tạm thời. Đến khi về quê, chị không thôi trăn trở về câu chuyện thiếu máu tại bệnh viện. Qua tìm hiểu trên báo chí, chị Bích biết được nhiều thông tin tích cực về hiến máu và quyết định tìm đến cán bộ xã Định Môn để đăng ký hiến máu tình nguyện.



Chị Phan Thị Bích trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo THANH DUY

Năm 2015, chị Bích lần đầu tiên hiến máu rồi từ đó thường xuyên duy trì nghĩa cử này. Không chỉ tham gia ở Trạm y tế xã Định Môn, chị còn đến trung tâm TT.Thới Lai để hiến máu cứu người. Đến nay, chị Bích đã có 14 lần hiến máu tình nguyện. "Trong lúc đau bệnh, việc giữ sinh mệnh bệnh nhân có khi chỉ tính bằng phút, bằng giây. Vì vậy, tôi nhủ mình phải có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân để có thể hiến máu được nhiều lần, đến khi hết tuổi cho phép mới thôi. Mặc dù tôi không biết được mình đã giúp đỡ ai, nhưng mỗi lần hiến máu tôi thấy lòng thật thanh thản, vui vẻ", chị Bích tâm sự.

Tại xã Định Môn, trước đây người dân còn khá e dè với việc hiến máu tình nguyện. Sự năng nổ của chị Bích đã có tác động hiệu quả đến bà con chòm xóm về hoạt động cao đẹp này. Chị đã vận động được nhiều người tham gia, trong đó cha chồng của chị đã hiến máu 4 lần. Con gái của chị Bích vừa đủ tuổi cũng tham gia hiến máu để tiếp nối hành trình tử tế của mẹ.

Chị Bích đã đăng ký hiến xác cho Khoa Y Trường ĐH Quốc gia TP.HCM THANH DUY

Không chỉ hiến máu, chị Bích đã hoàn thành việc đăng ký hiến xác cho Khoa Y Trường ĐH Quốc gia TP.HCM (cấp thẻ vào tháng 9.2022 - PV). Theo chị Bích, do quan niệm an táng truyền thống, quyết định của chị từng khiến gia đình bất ngờ và có phần hoang mang do những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, chị vẫn nghĩ dù thế nào thì khi mất, cơ thể cũng trở về cát bụi, chi bằng đóng góp cho y khoa sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

"Thi hài của mình có thể phục vụ việc thực tập giải phẫu cho sinh viên ngành y. Nó sẽ góp phần giúp cho các bác sĩ tương lai vững tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật điều trị. Xã hội có nhiều bác sĩ giỏi đồng nghĩa với tăng cao hơn cơ hội cứu chữa cho các bệnh nhân. Suy cho cùng, việc làm của mình cũng là để góp phần cứu người, nên không có gì do dự và hối tiếc cả", chị Bích trải lòng.

Ông Nguyễn Văn Uôl, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Định Môn, cho biết mỗi năm địa phương được giao chỉ tiêu hiến khoảng 140-150 đơn vị máu. Do ở vùng nông thôn nên công tác vận động người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chị Bích là một trong 4 phụ nữ tiêu biểu nhất trong công tác hiến máu, hiến xác cứu người tại địa phương. Không chỉ được ghi nhận ở xã, Hội Chữ thập đỏ H.Thới Lai cũng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và tích cực giúp đỡ cộng đồng của chị. Với sự nhiệt tình của chị Bích, thông điệp "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" ngày càng lan tỏa, truyền cảm hứng tích cực để nhiều người dân cùng tham gia.