Tỉnh táo với 'quyền lực ảo'

Đây là một trong những điển hình cho tình trạng phát ngôn vượt quá giới hạn pháp lý trên không gian mạng.

Mai Hoàng phát livestream chửi bới, cầm dao dọa chém lực lượng đang làm nhiệm vụ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình bị can liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu nhà và đất. Đỉnh điểm xảy ra khi cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản và thi hành án. Thay vì hợp tác theo quy định, Mai Hoàng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream với nội dung được cơ quan chức năng kết luận là "bịa đặt, xuyên tạc và xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước cùng cán bộ đang làm nhiệm vụ".

Đặc biệt, trong buổi livestream ngày 7.5, bị can này không chỉ chửi bới mà còn cầm dao thách thức, dọa tấn công lực lượng chức năng. Đoạn video thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và tương tác tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Hoàng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố thêm tội "chống người thi hành công vụ".

Từ vụ việc này, có thể thấy bày tỏ quan điểm và bảo vệ quyền lợi cá nhân là quyền hợp hiến, nhưng phải được thực hiện trong khuôn khổ và theo trình tự pháp luật. Hành vi của bị can cho thấy sự ngộ nhận về "quyền lực ảo" trên không gian mạng. Việc dùng mạng xã hội để phát tán lời lẽ xúc phạm hoặc đe dọa vũ lực đối với người thi hành công vụ không phải là phản biện xã hội. Do đặc tính lan truyền nhanh và rộng của mạng xã hội, các hành vi này dễ tác động tiêu cực đến dư luận và uy tín của tổ chức, cá nhân.

An toàn pháp lý bắt đầu từ sự tỉnh táo của mỗi cá nhân. Những phút nóng giận nhất thời trên không gian ảo có thể dẫn đến hậu quả trong đời thực.