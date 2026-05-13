Vụ phát livestream chửi bới, đòi chém người thi hành công vụ: Thêm tình tiết mới

Ngày 13.5, Công an thành phố Huế cung cấp thêm thông tin chi tiết việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Hoàng (35 tuổi, ở ngụ phường Hóa Châu, thành phố Huế) để điều tra làm rõ về "tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Mai Hoàng tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo Công an thành phố Huế, kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng ông M.H và bà T.T.B đã tạo lập nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích 502,3 m², địa chỉ tổ dân phố Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế, có 2 người con gái là bà M.T.T và M.T.B.

Năm 1974, ông M.H mất và không để lại di chúc, sau đó bà T.T.B và ông N.H.S qua lại với nhau có 3 người con trong đó có Hoàng. Ông N.H.S và bà T.T.B không ở với nhau nên các con ở với bà tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21.

Năm 1991, bà T.T.B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Do bà M.T.B (chị em cùng mẹ khác cha với Hoàng) không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà T.T.B có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho bà M.T.B. Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái, đồng thời chiếm giữ nhà khiến bà T.T.B và bà M.T.B phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó, bà T.T.B đã làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà M.T.B. Ngày 10.5.2024, bà M.T.B đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất nói trên. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi không ở với Hoàng nên Hoàng sống một mình trong căn nhà tại thửa đất trên.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho bà M.T.B nhưng không được về nhà vì Hoàng đã chiếm nên bà M.T.B đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền (cũ) để được thực hiện quyền sở hữu đất ở và có nơi để ở.

Mai Hoàng phát livestream chửi bới, cầm dao dọa chém lực lượng đang làm nhiệm vụ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong quá trình tòa án và các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản, Hoàng không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ. Đồng thời, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video livestream với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ thi hành nhiệm vụ, thu hút nhiều lượt xem, bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Đỉnh điểm, ngày 7.5, khi các lực lượng thực thi nhiệm vụ thi hành án tại nơi Hoàng đang ở, bị can này đã phản ứng gay gắt, thậm chí dùng điện thoại phát livestream, trên tay cầm 1 con dao kèm theo những lời chửi bới, thách thức và đòi chém các cán bộ làm nhiệm vụ. Trong đoạn clip, Hoàng còn liên tục nhắc tên và xúc phạm nhiều cán bộ giữ vai trò lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị ở thành phố Huế.

Đoạn video này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thi hành lệnh khởi tố vụ án, bắt tạm gian, khám xét nơi ở đối với Mai Hoàng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với Mai Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.