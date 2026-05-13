Bắt tạm giam bị can phát livestream chửi bới, đòi chém người thi hành công vụ

Lê Hoài Nhân
13/05/2026 05:04 GMT+7

Mai Hoàng, người đã đăng tải những đoạn video và phát sóng livestream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước và cán bộ lãnh đạo, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Mai Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Hóa Châu, thành phố Huế) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Mai Hoàng tại thời điểm bị bắt giữ

Theo hồ sơ từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 (Huế), cơ quan chức năng phát hiện Mai Hoàng sử dụng tài khoản Facebook "Hoàng Mai Huế" thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip, livestream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, lực lượng chức năng liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình mình.

Cụ thể, từ ngày 15.4 đến 5.5, Hoàng liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, livestream với các nội dung có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ thi hành án.

Đáng chú ý, ngày 7.5, khi các lực lượng thực thi nhiệm vụ thi hành án tại nơi Hoàng đang ở, bị can này đã phản ứng gay gắt, thậm chí dùng điện thoại phát livestream, trên tay cầm 1 con dao kèm theo những lời chửi bới, thách thức và đòi chém các cán bộ làm nhiệm vụ. Trong đoạn clip, Hoàng còn liên tục nhắc tên và xúc phạm nhiều cán bộ giữ vai trò lãnh ở các cơ quan, đơn vị ở thành phố Huế. 

Đoạn video này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Mai Hoàng phát livestream chửi bới, cầm dao dọa chém lực lượng đang làm nhiệm vụ

Theo điều tra ban đầu, dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, Mai Hoàng vẫn cố tình sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực.

Ngày 11.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng. Chiều 12.5, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

