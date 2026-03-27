Thuê taxi về quê, bắn chết tài xế và mẹ vợ, livestream khi bỏ trốn

Nguyễn Phúc
27/03/2026 10:47 GMT+7

Sau khi sát hại tài xế taxi chở mình từ Đà Nẵng về quê và bắn chết mẹ vợ, bắn bố vợ bị thương nặng, nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, quê xã Kim Điền, Quảng Trị) đã cố thủ, livestream khi bỏ trốn.

Sáng nay 27.3, lực lượng chức năng xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị liên quan đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, ở thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền; tạm trú tại thành phố Đà Nẵng) sau khi nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi mang BKS 43H-099.xx do tài xế B.T.S (44 tuổi, trú Đà Nẵng) điều khiển, di chuyển từ Đà Nẵng về quê để gặp vợ là Phan Thị Diễm H. (26 tuổi) nhằm giải quyết chuyện gia đình.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo

Khi xe đến khu vực xã Kim Điền, Đạo mượn xe để đi giải quyết việc riêng nhưng tài xế S. không đồng ý. Trao đổi qua lại, Đạo lấy súng tự chế chuẩn bị sẵn bắn chết tài xế S. rồi kéo thi thể nạn nhân vào vườn tràm che giấu.

Sau đó, Đạo tự lái taxi về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Khoảng 22 giờ 5 phút ngày 26.3, Đạo dùng súng tự chế bắn chết mẹ vợ là bà Đ.T.T (58 tuổi), đồng thời làm bố vợ (ông N.V.H, 60 tuổi) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu.

Khẩu súng nghi phạm sử dụng gây án

Gây án xong, Đạo điều khiển taxi rời khỏi hiện trường, vừa di chuyển vừa livestream, sau đó về nhà bố mẹ đẻ để gặp con và cố thủ tại đây, có ý định tự sát.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Điền, Công an xã, Đồn biên phòng Cà Xèng cùng các lực lượng liên quan và gia đình đã tổ chức vận động, thuyết phục.

Sau một thời gian vận động, đến 4 giờ sáng nay 27.3, Đạo tự nguyện giao nộp súng và hợp tác với cơ quan điều tra. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi phạm (quốc tịch nước ngoài) giết người ở khách sạn, sau khi gây án đã đến sân bay Tân Sơn Nhất nhằm thoát thân. Công an TP.HCM bắt giữ kịp thời.

