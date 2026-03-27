Suýt bỏ học vì nghèo, nữ sinh được Công an Đà Nẵng 'tiếp lửa' giấc mơ luật sư

Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng nâng đỡ những ước mơ còn dang dở

Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” của thanh niên công an TP.Đà Nẵng đang trở thành điểm tựa, tiếp sức cho những ước mơ tưởng chừng dang dở được viết tiếp.

Ban Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng đến thăm, động viên em Muội vượt khó học tập ẢNH: Đ.X

Phía sau ước mơ trở thành luật sư của em Nguyễn Thị Hiền Muội (xã Tiên Phước, TP. Đà Nẵng) là những nỗi lo thường nhật về cuộc sống mưu sinh.

Mất cha từ sớm, gia đình 5 mẹ con vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất khi người mẹ vừa chống chọi với bệnh tật, vừa gồng gánh nuôi 4 người con đang tuổi ăn học. Con đường đến trường của Muội vì thế chưa bao giờ được bằng phẳng.

Muội cho biết nhiều lần suy nghĩ sẽ dừng lại việc học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Nhưng chính sự quan tâm, động viên thường xuyên của các cán bộ, chiến sĩ công an TP. Đà Nẵng đã tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập.

"Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ. Em mong sau này được trở thành luật sư để giúp đỡ gia đình và những người có hoàn cảnh khó khăn", Muội nói.

Ngồi cạnh con gái, bà Phan Thị Hoa (mẹ em Muội) không giấu được xúc động khi nhắc đến sự hỗ trợ của lực lượng công an. “Gia đình tôi rất biết ơn. Nhờ các anh giúp đỡ từ kinh phí đến động viên tinh thần mà mẹ con tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn”, bà Hoa chia sẻ.

Lan tỏa trách nhiệm, nhân lên yêu thương

Trước hoàn cảnh đó, Ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu, đồng hành cùng em Muội trên hành trình chinh phục tri thức. Định kỳ hằng tháng, các cán bộ, đoàn viên thanh niên đến thăm hỏi, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp em có thêm điều kiện học tập.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: Đ.X

Nhờ sự tiếp sức kịp thời, Muội không ngừng vươn lên, nhiều năm liền đạt thành tích khá, giỏi. Không chỉ chăm ngoan, học tốt, em còn là người con hiếu thảo, biết phụ giúp mẹ, cùng gia đình vượt qua khó khăn.

Nguyễn Thị Hiền Muội là một trong 79 học sinh đang được Ban Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng nhận đỡ đầu. Mỗi trường hợp được hỗ trợ là thêm một ước mơ được gìn giữ, một tương lai được tiếp sức.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên, Phòng Công tác chính trị Công an TP.Đà Nẵng, từ năm 2019 đến nay, mô hình “Đồng hành cùng em đến trường” đã hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em đã tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào các trường đại học, từng bước tạo dựng hành trang cho tương lai. Không dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, chương trình còn phối hợp với gia đình, nhà trường để giáo dục, định hướng, giúp các em hình thành nhận thức đúng đắn, nỗ lực học tập và rèn luyện.

“Đồng hành cùng em đến trường” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong cộng đồng. Những việc làm bền bỉ của thanh niên Công an TP.Đà Nẵng đang góp phần "giữ lửa" cho những ước mơ, để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình hướng tới tương lai.

Thiếu tá Bùi Anh Đức (bìa phải) tâm huyết với hành trình đồng hành cùng học sinh nghèo ẢNH: Đ.X

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đánh giá mô hình “Đồng hành cùng em đến trường” của thanh niên công an là một cách làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội.

Theo anh Hùng, mô hình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn đồng hành, định hướng, tiếp sức tinh thần cho các em học sinh đã góp phần tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

“Đây là mô hình cần được nhân rộng, qua đó huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo, tiếp sức cho thế hệ trẻ, không để các em vì hoàn cảnh khó khăn mà phải dang dở việc học”, anh Hùng nhấn mạnh.