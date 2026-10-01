Tình tiết mới trong vụ cựu nữ sinh đại học danh giá Mỹ tố bị cưỡng hiếp

Đài CBS ngày 30.9 tiết lộ bản ghi chép buổi thẩm vấn của bên nguyên đơn và cho thấy vài tuần sau vụ việc cách đây 2 năm, cô đã nói với cảnh sát rằng “chắc chắn 100% tôi đã bị cưỡng hiếp". Đây là tình tiết mới nhất trong vụ kiện của cựu nữ sinh Cornell (giấu tên dưới bí danh Jane Doe) đang gây rúng động tại Mỹ, khi cô cáo buộc bị 7 nam sinh chuốc thuốc và cưỡng hiếp.

Đài CBS dẫn lại bản ghi chép cho thấy người phụ nữ đã đến trình báo cảnh sát trường đại học khoảng 3 tuần sau vụ tấn công (bắt đầu vào ngày 19.10.2024), sau đó quay lại để tiếp tục làm việc vào ngày 14 và 15.11.2024. Cô khai rằng bản thân đã bị ép và hoàn toàn mất khả năng nhận thức.

Nhà chung của hội nam sinh Chi Phi tại Đại học Cornell ngày 28.9 ẢNH: AP

Tiết lộ này đặt ra những câu hỏi mới về quyết định không khởi tố bất kỳ ai của cơ quan công tố vào thời điểm đó. Gần đây, công tố viên hạt Tompkins, ông Matthew Van Houten, vẫn lập luận rằng lời khai ban đầu của người phụ nữ không bao gồm các cáo buộc cô bị đánh thuốc mê, mất khả năng nhận thức hoặc bị ép buộc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, ông cho biết đã mở lại cuộc điều tra dựa trên thông tin mới từ đơn kiện được nộp vào tháng 9.

Người phụ nữ thừa nhận đã uống rượu và sử dụng ma túy trong đêm đến thăm hội nam sinh Chi Phi vào tháng 10.2024, dẫn đến việc trí nhớ đôi khi mơ hồ. "Tôi bị đánh đập rất mạnh. Tôi có thể khẳng định 100% là mình bị cưỡng hiếp", cô khai.

Trước sức ép từ dư luận, Thống đốc bang New York Kathy Hochul thông báo Đại học Cornell đã đồng ý thuê luật sư bên ngoài để tiến hành 1 cuộc điều tra độc lập.

Nạn nhân Jane Doe là ai?

Do được giấu tên trong đơn kiện dưới bí danh Jane Doe, phần lớn thông tin về cuộc sống của nạn nhân không được công bố. Luật sư của cô cho biết cô đến từ 1 thị trấn nhỏ.

Theo The New York Times, cô nhập học vào tháng 8.2022 và đã bỏ học sau khi sự việc xảy ra vào năm 2024. Khi đó, cô 20 tuổi và là thành viên của hội nữ sinh Tri-Delta. Hiện tại, cô không đi học và đang phải vật lộn với những di chứng nặng nề.

Đơn kiện hé lộ những gì?

Theo hồ sơ vụ kiện, vào ngày 19.10.2024, người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp liên tục trong gần 7 giờ tại cơ sở của hội nam sinh Chi Phi ở thành phố Ithaca (bang New York).

Đêm đó, cô bắt đầu uống rượu tại nhà chung của hội nữ sinh. Đến khoảng 20 giờ 30, cô bắt xe đến một sự kiện tại quán bar. Dù bảo vệ biết cô chưa đủ tuổi uống rượu, cô vẫn được phục vụ ít nhất 1 đồ uống có cồn. Đến khoảng 23 giờ, cô đi bộ đến nhà chung của hội nam sinh Chi Phi để gặp một người bạn.

Tại đây, nam sinh này cùng các thành viên trong hội đã đưa cho cô bia, cần sa, rượu và ketamine. Cô khẳng định chưa từng thử ketamine trước đó và đã bị ép hít loại ma túy này. Đơn kiện trình bày chi tiết về 1 loạt hành vi tấn công tình dục do người bạn này cùng 6 nam sinh khác thực hiện.

Dưới sự động viên của bạn bè, Jane Doe đã trình báo vụ việc cho cảnh sát trực thuộc Đại học Cornell vào ngày 8.11.2024. Cảnh sát trường đã phát đi 1 cảnh báo an ninh toàn khuôn viên. Tuy nhiên, khi cảnh sát chuyển lời khai dài 6 trang của cô cho văn phòng công tố viên hạt Tompkins xem xét, các điều tra viên hình sự nhận định không thể khởi tố theo luật pháp bang New York. Luật sư cho biết sau lời khai ban đầu, không có điều tra viên nào liên hệ lại với thân chủ. Mới đây, công tố viên hạt giải thích rằng lời khai ban đầu không chỉ rõ việc cô bị ép buộc hay mất khả năng nhận thức.

Đại học Cornell xử lý ra sao?

Ngay khi sự việc vỡ lở, nhà trường đã đình chỉ hội nam sinh và 7 người đàn ông bị nêu tên. Đến tháng 5.2025, ít nhất 12 phiên điều trần đã được tổ chức theo quy trình kỷ luật nội bộ.

Tuy nhiên, hồ sơ đơn kiện cho thấy những nam sinh bị cáo buộc "đã được tạo cơ hội giảm nhẹ hành vi bằng cách nộp các bài luận". Đại học Cornell không phủ nhận việc viết bài luận là 1 phần của hình phạt, nhưng khẳng định nhà trường đã áp dụng "1 loạt hình phạt, bao gồm đuổi học và đình chỉ". Dù vậy, trường từ chối tiết lộ mức phạt cụ thể cho từng cá nhân. Phía luật sư của Jane Doe cho rằng chỉ có 2 trong số các nam sinh bị đuổi học và coi đây là sự bất công.

Hệ quả từ vụ kiện

Vụ kiện đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm trên nền tảng mạng xã hội và nhận được sự chú ý từ những người có sức ảnh hưởng, hướng sự quan tâm của công chúng vào vấn nạn bạo lực tình dục tại các trường đại học. Một điều tra viên hình sự đã liên hệ với luật sư của Jane Doe, mở ra khả năng có các cáo buộc hình sự trong thời gian tới.