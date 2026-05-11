Tình tiết mới vụ bắn pháo hoa tại quán cà phê Đồi Cù ở Đà Lạt

Ngày 11.5, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức, cơ quan chức năng đã thông tin mới liên quan vụ quán cà phê Đồi Cù ở Đà Lạt bắn pháo hoa đêm 30.4.

Khu vực quán cà phê Đồi Cù bắn pháo hoa đêm 30.4 vừa qua ẢNH: LÂM VIÊN

48 giàn pháo hoa không gây tiếng nổ

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ngày 7.5, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh hoạt động sử dụng pháo hoa tại hộ kinh doanh quán cà phê Đồi Cù.

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ việc, ngày 1.5, tổ công tác gồm đại diện Ban Chỉ huy quân sự và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã làm việc với ông Phạm Văn Sáng, quản lý hộ kinh doanh quán cà phê Đồi Cù, để xác minh nguồn gốc và chủng loại pháo đã sử dụng.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở sử dụng tổng cộng 48 giàn pháo hoa, gồm 24 giàn phun hoa 25 và 24 giàn nhấp nháy 25. Đây là loại pháo hoa không gây tiếng nổ, thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

Qua đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định việc sử dụng pháo hoa của hộ kinh doanh quán cà phê Đồi Cù phù hợp quy định tại điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ẢNH: LÂM VIÊN

Về nguồn gốc xuất xứ, hộ kinh doanh đã xuất trình đầy đủ hóa đơn bán lẻ pháo hoa do cửa hàng số 1 Lâm Đồng - Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng), trên đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hành ngày 29.4.

Qua đối chiếu hồ sơ, chứng từ và kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định việc sử dụng pháo hoa tại quán cà phê Đồi Cù phù hợp quy định tại điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Theo nghị định này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Người sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh.

Chủ nhân quán cà phê Đồi Cù bắn pháo hoa đêm 30.4.2026 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vì sao ban đầu báo cáo "bắn pháo hoa trái phép"?

Trước đó, Báo Thanh Niên cùng nhiều cơ quan báo chí phản ánh vụ việc dựa trên báo cáo số 123/BC-SVHTTDL ngày 3.5 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về tình hình dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.

Báo cáo này nêu: "Một vụ bắn pháo hoa trái phép" xảy ra khoảng 19 giờ 45 ngày 30.4 tại quán cà phê Đồi Cù, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh ban đầu, lập biên bản vụ việc theo quy định.

Tại hội nghị giao ban báo chí, bà Khúc Thị Thoi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết thông tin "bắn pháo hoa trái phép" trong báo cáo 123/BC-SVHTTDL được căn cứ từ báo cáo nhanh hằng ngày của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, sau quá trình xác minh bổ sung, chủ quán cà phê Đồi Cù đã cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng xác định 48 giàn pháo hoa đã sử dụng thuộc danh mục pháo hoa được phép dùng theo quy định hiện hành.