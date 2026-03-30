Tình tiết vụ cháu trai liên tục chửi bới, hành hung cậu ruột liệt nửa người

Ngày 30.3, đại diện UBND phường Khánh Hội (TP.HCM) cho biết đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, xử lý vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến gây bức xúc dư luận.

Camera ghi lại cảnh thanh niên thường xuyên có hành vi bạo hành cậu ruột ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục chửi bới, hành hung một người đàn ông đang ngồi trên giường. Nạn nhân được xác định là cậu ruột của người này, bị tai biến, liệt nửa người nên không thể tự vệ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Các đoạn camera cho thấy hành vi bạo hành diễn ra nhiều lần, kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.