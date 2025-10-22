Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Tivi giá rẻ dùng được trong bao lâu?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/10/2025 14:07 GMT+7

Tivi đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình khi nhiều hộ gia đình thậm chí sở hữu nhiều chiếc tivi, với mỗi phòng ngủ đều có một chiếc.

Nhờ vào những tiến bộ công nghệ, giá thành của nhiều loại tivi đã giảm đáng kể khiến cho việc sở hữu một chiếc tivi 4K UHD 65 inch với giá dưới 8 triệu đồng trở nên khả thi. Thậm chí, một số cửa hàng còn cung cấp tivi 100 inch với mức giá phải chăng.

Tivi giá rẻ dùng được trong bao lâu? - Ảnh 1.

Có những lời cảnh báo đối với người dùng mua TV giá rẻ

ẢNH: PCMAG

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Những chiếc tivi giá rẻ này có bền lâu không, đặc biệt khi chúng được trang bị nhiều tính năng? Trong khi nhiều thiết bị công nghệ khác thường xuyên được thay mới, tivi lại có tuổi thọ trung bình từ 5 đến 10 năm.

Dù vậy, nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy tivi hiện đại không bền như những mẫu cũ. Chẳng hạn, một người dùng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình khi sở hữu chiếc tivi Panasonic CRT 27 inch từ năm 2001, trong khi hai chiếc tivi TCL 65 inch mới mua vào tháng 11.2023 đã hỏng chỉ sau một năm sử dụng.

Mua tivi càng rẻ, càng nhanh hỏng

Theo các chuyên gia, người dùng có thể kỳ vọng thời gian sử dụng của tivi khoảng 45.000 giờ. Những mẫu tivi cao cấp hơn, như của LG, có thể kéo dài đến 100.000 giờ. Tuy nhiên, tivi giá rẻ thường sử dụng linh kiện kém chất lượng, dẫn đến tỷ lệ hỏng hóc cao hơn, đặc biệt là ở bộ nguồn và phần mềm tích hợp.

Liếm tivi để nếm vị đồ ăn

Để có trải nghiệm xem tốt hơn, người dùng nên cân nhắc lựa chọn các mẫu tivi không thông minh, thường được gọi là tivi "khách sạn". Những mẫu này cho phép người dùng dễ dàng thêm thiết bị phát trực tuyến để xem các ứng dụng và kênh truyền hình miễn phí. Mặc dù tivi giá rẻ từ các thương hiệu nhỏ có thể trông hấp dẫn, nhưng người dùng nên đầu tư nhiều hơn cho một chiếc tivi chất lượng cao cho phòng khách chính, trong khi có thể chọn tivi giá rẻ cho các không gian khác như phòng ngủ hay gara.

Sự gia tăng của tivi giá rẻ đang dần biến ngành công nghiệp này thành thiết bị tiêu hao, khuyến khích người dùng nâng cấp sau vài năm. Điều này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho các công ty, nhưng cũng đặt ra thách thức cho người dùng trong việc lựa chọn sản phẩm bền bỉ và đáng tin cậy.

Tin liên quan

Gemini đặt chân lên Smart TV, mở ra kỷ nguyên trợ lý AI phòng khách

Gemini đặt chân lên Smart TV, mở ra kỷ nguyên trợ lý AI phòng khách

Từ ngày 22.9, Google chính thức đưa trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini lên nền tảng Google TV, đánh dấu bước ngoặt trong việc thay thế Google Assistant.

Khám phá thêm chủ đề

Tivi Tính năng công nghệ Phần mềm kinh nghiệm mua sắm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận