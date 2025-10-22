Tivi giá rẻ dùng được trong bao lâu?

Nhờ vào những tiến bộ công nghệ, giá thành của nhiều loại tivi đã giảm đáng kể khiến cho việc sở hữu một chiếc tivi 4K UHD 65 inch với giá dưới 8 triệu đồng trở nên khả thi. Thậm chí, một số cửa hàng còn cung cấp tivi 100 inch với mức giá phải chăng.

Có những lời cảnh báo đối với người dùng mua TV giá rẻ ẢNH: PCMAG

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Những chiếc tivi giá rẻ này có bền lâu không, đặc biệt khi chúng được trang bị nhiều tính năng? Trong khi nhiều thiết bị công nghệ khác thường xuyên được thay mới, tivi lại có tuổi thọ trung bình từ 5 đến 10 năm.

Dù vậy, nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy tivi hiện đại không bền như những mẫu cũ. Chẳng hạn, một người dùng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình khi sở hữu chiếc tivi Panasonic CRT 27 inch từ năm 2001, trong khi hai chiếc tivi TCL 65 inch mới mua vào tháng 11.2023 đã hỏng chỉ sau một năm sử dụng.

Mua tivi càng rẻ, càng nhanh hỏng

Theo các chuyên gia, người dùng có thể kỳ vọng thời gian sử dụng của tivi khoảng 45.000 giờ. Những mẫu tivi cao cấp hơn, như của LG, có thể kéo dài đến 100.000 giờ. Tuy nhiên, tivi giá rẻ thường sử dụng linh kiện kém chất lượng, dẫn đến tỷ lệ hỏng hóc cao hơn, đặc biệt là ở bộ nguồn và phần mềm tích hợp.

Liếm tivi để nếm vị đồ ăn

Để có trải nghiệm xem tốt hơn, người dùng nên cân nhắc lựa chọn các mẫu tivi không thông minh, thường được gọi là tivi "khách sạn". Những mẫu này cho phép người dùng dễ dàng thêm thiết bị phát trực tuyến để xem các ứng dụng và kênh truyền hình miễn phí. Mặc dù tivi giá rẻ từ các thương hiệu nhỏ có thể trông hấp dẫn, nhưng người dùng nên đầu tư nhiều hơn cho một chiếc tivi chất lượng cao cho phòng khách chính, trong khi có thể chọn tivi giá rẻ cho các không gian khác như phòng ngủ hay gara.

Sự gia tăng của tivi giá rẻ đang dần biến ngành công nghiệp này thành thiết bị tiêu hao, khuyến khích người dùng nâng cấp sau vài năm. Điều này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho các công ty, nhưng cũng đặt ra thách thức cho người dùng trong việc lựa chọn sản phẩm bền bỉ và đáng tin cậy.