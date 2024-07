TKV đảm bảo cung ứng trên 3,4 triệu tấn than cho sản xuất điện tháng 7

Đó là chỉ tiêu được lãnh đạo TKV chốt tại hội nghị đánh giá tình hình sản xuất - tiêu thụ tháng tháng 6, triển khai kế hoạch sản xuất - tiêu thụ than tháng 7, diễn ra ngày 1.7.2024, tại Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

TKV tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất,tiêu thụ tháng tháng 6, triển khai kế hoạch tháng 7

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc TKV, Giám đốc điều hành Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. Cùng dự hội nghị có Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam; Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Phạm Hồng Thái; đại diện các ban chuyên môn TKV, các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh than…

Theo TKV, công tác sản xuất, tiêu thụ than trong tháng 6 vừa qua gặp nhiều khó khăn như: thời tiết mưa nhiều làm gián đoạn sản xuất của một số đơn vị khai thác lộ thiên; sức tiêu thụ than cho các hộ điện giảm; hai đơn vị khai thác lộ thiên lớn là Cọc Sáu và Đèo Nai phải dừng sản xuất phục vụ hợp nhất hai công ty.

Tuy nhiên, các đơn vị đã chủ động trong điều hành, có nhiều giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, bám sát theo kế hoạch được giao, ứng phó tốt với điều kiện thời tiết mưa dài ngày, chủ động chuẩn bị đủ chân hàng phục vụ cho tiêu thụ, đảm bảo than dự trữ ở mức phù hợp.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc TKV chỉ đạo các đơn vị tập trung điều hành sản xuất, hoàn thành kế hoạch tháng 7

Trong tháng 6, TKV có sản lượng than nguyên khai đạt trên 3,1 triệu tấn, có 15/19 đơn vị đạt và vượt kế hoạch; tiêu thụ trên 4,2 triệu tấn; đặc biệt chỉ tiêu than cho sản xuất điện trong tháng 6 đạt trên 3,7 triệu tấn.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu như than nguyên khai, đất bóc, than sạch, than sạch từ sản phẩm ngoài than, than giao nhà máy tuyển, than tiêu thụ 6 tháng đầu năm đều đạt trên 52% kế hoạch năm.

Sản lượng than cấp cho sản xuất điện trong 6 tháng đầu năm nay đạt trên 23,4 triệu tấn, bằng 55% kế hoạch năm; than pha trộn với than nhập khẩu đạt trên 53% kế hoạch năm.

Theo đó, TKV đã chủ động được nguồn than pha trộn, chế biến đáp ứng đủ than cho khách hàng, nhất là các khách hành phát điện.

TKV đảm bảo cung ứng 3,4 triệu than cho sản xuất điện trong tháng 7

Nhận định tháng 7 dự báo mưa nhiều, lãnh đạo TKV đề nghị các đơn tăng cường biện pháp ứng phó mưa bão, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất tối đa; củng cố các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản.

Trong đó, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn, đảm bảo an toàn mới sản xuất; thắt chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, tài sản, vật tư, nhiên liệu. Các đơn vị cuối nguồn tập trung tăng cường năng lực kho bãi, năng lực bốc rót; tiếp tục nâng cao chất lượng than, bảo vệ uy tín, thương hiệu của TKV đối với khách hàng; tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện hoàn thành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 7 và quý 3.

TKV đặt mục tiêu tiêu thụ 4 triệu tấn than trong tháng 7

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo TKV cho biết, trong tháng 7, tập đoàn đặt mục tiêu phấn đấu sản xuất than nguyên khai đạt trên 2,8 triệu tấn; nhập khẩu trên 1,7 triệu tấn; tiêu thụ trên 4 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước trên 3,9 triệu tấn, xuất khẩu trên 36 nghìn tấn. TKV sẽ đảm bảo than cho sản xuất điện theo đúng kế hoạch trên 3,4 triệu tấn.