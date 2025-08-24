Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tlinh khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ với màn kết hợp cùng ngôi sao ‘tỉ view’
Video Giải trí

Tlinh khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ với màn kết hợp cùng ngôi sao ‘tỉ view’

Cao Hân - Hải Duy - Hữu Tín
24/08/2025 09:05 GMT+7

Tối 23.8, đại nhạc hội 8Wonder chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) quy tụ khoảng 50 ngàn khán giả. Điểm nhấn của sự kiện âm nhạc này là màn 'collab' giữa Tlinh cùng một giọng ca đình đám quốc tế.

Tlinh khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ với màn kết hợp cùng ngôi sao ‘tỉ view’

Tlinh khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ với màn kết hợp cùng ngôi sao ‘tỉ view’

Tối 23.8, đại nhạc hội 8Wonder: Moments of Wonder diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ Việt Nam gồm (S)trong Trọng Hiếu, Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Tlinh… Chương trình còn có sự tham gia của các ngôi sao quốc tế như The Kid Laroi, DPR Ian, J BalvinDJ Snake, tạo nên một đêm nhạc sôi động, thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Đại nhạc hội 8Wonder nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa hướng đến dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Ngay từ chiều, nhiều khán giả đã có mặt sớm để tham gia các hoạt động trải nghiệm và check-in Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Tlinh khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ với màn kết hợp cùng ngôi sao ‘tỉ view’

Mang tinh thần lễ hội quốc tế, 8Wonder tái hiện không gian âm nhạc đa sắc màu, nhiều ca khúc quen thuộc được phối lại theo cách mới mẻ, sôi động. Điểm nhấn đặc biệt là màn kết hợp giữa J Balvin cùng Tlinh. Đây là lần đầu tiên trên sân khấu 8Wonder, một nghệ sĩ Việt Nam đứng chung sân khấu và biểu diễn song hành với ngôi sao quốc tế. Màn kết hợp này được xem như cột mốc cho thấy bước tiến hội nhập của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9

Chỉ còn vài ngày trước khi sự kiện triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' nhân Quốc khánh 2.9 chính thức khai mạc, không khí bên trong Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng 900.000 m² trở nên vô cùng sôi động.

Tlinh 8Wonder J Balvin Moments of Wonder 2025 đại nhạc hội
