Tối 23.8, đại nhạc hội 8Wonder: Moments of Wonder diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ Việt Nam gồm (S)trong Trọng Hiếu, Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Tlinh… Chương trình còn có sự tham gia của các ngôi sao quốc tế như The Kid Laroi, DPR Ian, J Balvin và DJ Snake, tạo nên một đêm nhạc sôi động, thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Đại nhạc hội 8Wonder nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa hướng đến dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Ngay từ chiều, nhiều khán giả đã có mặt sớm để tham gia các hoạt động trải nghiệm và check-in Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Tlinh khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ với màn kết hợp cùng ngôi sao ‘tỉ view’ ẢNH: BTC

Mang tinh thần lễ hội quốc tế, 8Wonder tái hiện không gian âm nhạc đa sắc màu, nhiều ca khúc quen thuộc được phối lại theo cách mới mẻ, sôi động. Điểm nhấn đặc biệt là màn kết hợp giữa J Balvin cùng Tlinh. Đây là lần đầu tiên trên sân khấu 8Wonder, một nghệ sĩ Việt Nam đứng chung sân khấu và biểu diễn song hành với ngôi sao quốc tế. Màn kết hợp này được xem như cột mốc cho thấy bước tiến hội nhập của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.