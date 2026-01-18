Nằm ngay tại chung cư Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM, quán bún Thái Sala từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách. Quán mở bán từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối hằng ngày. Không gian quán giản dị, gần gũi, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói.

Tô bún Thái Sala vừa được bưng ra đã gây ấn tượng bởi sắc đỏ cam óng ánh của nước lèo đang sôi lăn tăn, lan tỏa mùi sả, lá chanh và các gia vị đặc trưng.

Tô bún Thái chua cay và cái ‘tâm’ giữ chân thực khách Sài Gòn

Khi nước dùng nóng hổi được chan vào tô, làn khói nghi ngút bốc lên, mang theo hương hải sản tươi ngọt đầy mời gọi. Bên trong là sự kết hợp của những loại topping đầy đặn, từ tôm tươi chắc thịt, mực giòn sần sật đến thịt bò mềm mại. Điểm xuyết thêm vài lát cà chua chín đỏ và hành lá. Từng sợi bún trắng mềm thấm đẫm trong nước dùng đậm đà, chỉ mới nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn.