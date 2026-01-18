Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tô bún Thái chua cay và cái ‘tâm’ giữ chân thực khách Sài Gòn
Video Đời sống

Tô bún Thái chua cay và cái ‘tâm’ giữ chân thực khách Sài Gòn

Minh Anh
Minh Anh
18/01/2026 05:45 GMT+7

Giữa nhịp sống tất bật của TP.HCM, quán bún Thái Sala trong chung cư Ngô Gia Tự vẫn đều đặn níu chân thực khách bằng tô bún chua cay đậm đà và sự tận tâm của người chủ quán. Không cầu kỳ hình thức, mỗi tô bún ở đây là sự kết tinh của nguyên liệu tươi ngon, cách nấu chỉn chu và cái “tâm” gửi gắm trọn vẹn trong từng muỗng nước lèo.

Nằm ngay tại chung cư Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM, quán bún Thái Sala từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách. Quán mở bán từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối hằng ngày. Không gian quán giản dị, gần gũi, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói.

Tô bún Thái Sala vừa được bưng ra đã gây ấn tượng bởi sắc đỏ cam óng ánh của nước lèo đang sôi lăn tăn, lan tỏa mùi sả, lá chanh và các gia vị đặc trưng.

Tô bún Thái chua cay và cái ‘tâm’ giữ chân thực khách Sài Gòn

Khi nước dùng nóng hổi được chan vào tô, làn khói nghi ngút bốc lên, mang theo hương hải sản tươi ngọt đầy mời gọi. Bên trong là sự kết hợp của những loại topping đầy đặn, từ tôm tươi chắc thịt, mực giòn sần sật đến thịt bò mềm mại. Điểm xuyết thêm vài lát cà chua chín đỏ và hành lá. Từng sợi bún trắng mềm thấm đẫm trong nước dùng đậm đà, chỉ mới nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn.

Tô bún Thái chua cay và cái ‘tâm’ giữ chân thực khách Sài Gòn - Ảnh 1.

Tô bún Thái hấp dẫn với nhiều topping

ẢNH: MINH ANH

 

Tin liên quan

Tiệm điểm tâm người Hoa: 88 năm giữ lửa hương vị truyền thống

Tiệm điểm tâm người Hoa: 88 năm giữ lửa hương vị truyền thống

Nằm trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM), tiệm điểm tâm sáng Tân Sanh Hoạt mỗi ngày đỏ lửa từ 3 giờ sáng, phục vụ hàng trăm phần ăn với đủ món dimsum, mì, hủ tiếu truyền thống...

Khám phá thêm chủ đề

bún thái ẩm thực món ngon Sài Gòn món ngon TP.HCM bún thái sala chung cư Ngô Gia Tự bún thái chua cay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận