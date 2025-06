Tổ chức cán bộ mới của Công an tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập ba tỉnh

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía đại biểu tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông có ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Ban giám đốc Công an 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông tặng hoa chúc mừng đại tá Trương Minh Đương được Bộ trưởng Bộ Công an chỉ định làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (mới) ẢNH: NHƯ Ý

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Công an tỉnh Lâm Đồng, và được trực tuyến đến các đầu cầu là công an cấp xã của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (mới); công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (mới) đối với chức danh 28 trưởng phòng nghiệp vụ (bao gồm cả cấp phó) của Công an tỉnh.

Lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (mới) ẢNH: NHƯ Ý

Tại buổi lễ công bố, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (mới) quán triệt tinh thần và yêu cầu tất cả các đơn vị nghiệp vụ và công an toàn tỉnh khẩn trương hoàn thiện quy trình công tác, sẵn sàng bắt tay vào công việc ngay từ ngày 1.7.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong việc sắp xếp cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (mới) chụp ảnh lưu niệm ẢNH: NHƯ Ý

Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ công khai thông tin về trụ sở và các địa điểm tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết thủ tục hành chính nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đại tá Trương Minh Đương yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ những ngày đầu tỉnh Lâm Đồng (mới) đi vào hoạt động; kiên quyết không để trống địa bàn, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, thượng tá Đỗ Minh Đức, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh bày tỏ quyết tâm cùng toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này.

Tỉnh Lâm Đồng (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233,07 km², dân số gần 3,87 triệu người và 124 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 20 phường, 103 xã và 1 đặc khu).