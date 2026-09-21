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    Thời sự

    Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

    Văn Chung
    Văn Chung
    Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào ngày 3.2.2030 tại Quảng trường Ba Đình, TP.Hà Nội.

    Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

    Đáng chú ý, năm 2030 sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030) với lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, TP.Hà Nội.

    Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng- Ảnh 1.

    Khối danh dự 3 quân chủng diễu binh qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh ngày 2.9.2025

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Theo kế hoạch, TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

    Về hoạt động diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, TP.Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

    Danh nghĩa tổ chức lễ kỷ niệm gồm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội.

    Dịp này cũng tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ và người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

    Đồng thời sẽ tổ chức cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng với tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, Đảng viên lão thành, Đảng viên tiêu biểu, người có công, gia đình chính sách và đại diện tiêu biểu các tầng lớp nhân dân tại 3 miền đất nước.

    Song song đó là hoạt động tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

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