Văn hóa

Tổ chức Liên hoan Âm nhạc và nghệ thuật quốc tế Việt Nam

Lạc Xuân
Lạc Xuân
31/10/2025 08:00 GMT+7

Liên hoan Âm nhạc và nghệ thuật quốc tế Việt Nam (Vietnam International Music & Arts Festival, gọi tắt là VIMAF) sẽ được tổ chức với quy mô toàn Việt Nam và Đông Nam Á, mang đến một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam và các tài năng nghệ thuật khắp khu vực.

VIMAF 2025 được tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (VCIDA), điều phối thực hiện bởi Viện Giáo dục nghệ thuật Việt Nam (VIA Education) phối hợp cùng ban truyền thông và sự kiện của VCIDA, chi nhánh TP.HCM, và đồng hành cố vấn chuyên môn bởi Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul (Soul Institute of Arts - SIA).

Tổ chức Liên hoan Âm nhạc và nghệ thuật quốc tế Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Toàn, đại diện ban tổ chức, chia sẻ thông tin về Liên hoan Âm nhạc và nghệ thuật quốc tế Việt Nam

Ảnh: Lạc Xuân

Theo ban tổ chức, VIMAF không chỉ là một liên hoan nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối toàn diện, nơi âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, giáo dục sáng tạo giao thoa với tinh thần hội nhập quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn liên hoan này sẽ đánh dấu một cột mốc mới cho nền công nghiệp văn hóa Việt Nam. Mở ra cánh cửa cơ hội cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, được lắng nghe ngay trên sân nhà. Tạo điểm hẹn kết nối toàn Đông Nam Á, nơi tài năng trẻ có thể giao lưu, học hỏi và cùng nhau phát triển. Đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến nghệ thuật mới của châu Á, với bản sắc độc đáo và tinh thần hội nhập sâu rộng", ông Phạm Minh Toàn - đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Thanh Bùi, nhà sáng lập Soul Institute of Arts và là thành viên hội đồng giám khảo, cho biết đây là sân chơi mở dành cho tất cả mọi người. Thí sinh sẽ thi các hạng mục về âm nhạc và vũ đạo, với hình thức trình diễn trực tiếp trên sân khấu theo bảng tiêu chí riêng cho từng bộ môn và cấp độ. 15 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn biểu diễn trong đêm gala VIMAF 2025.

Thí sinh sẽ đăng ký từ ngày 30.10 - 30.11. Liên hoan diễn ra ngày 12 - 13.12, đêm gala diễn ra tối 13.12 tại TP.HCM. Hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ, chuyên gia, nhà giáo dục uy tín, giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế như nhạc sĩ Thanh Bùi, nghệ sĩ piano Adam Gyorgy, nghệ sĩ Nicholas Keyworth, biên đạo Dr. Alexander Tú, Sabra Elise Johnson, Đỗ Hải Anh, Bùi Triệu Yên, NSƯT Phạm Khánh Ngọc... Bên cạnh các hạng mục âm nhạc và vũ đạo, VIMAF 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm như workshop cùng nghệ sĩ quốc tế, giao lưu văn hóa, nghệ thuật đương đại, trải nghiệm khám phá văn hóa TP.HCM.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
