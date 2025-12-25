Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình
Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm

Dương Lan
Dương Lan
25/12/2025 10:58 GMT+7

Suốt 37 năm, bà Lê Thị Chung (ở P.Tân Sơn, TP.HCM) vẫn cẩn thận cất giữ tờ giấy ra viện khi sinh con gái năm 1988. Hình ảnh tờ giấy cũ kỹ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động về tình mẫu tử bền bỉ theo năm tháng.

Theo đó, tờ giấy ra viện do Phòng Y tế Q.3 (cũ), TP.HCM cấp cho sản phụ Lê Thị Chung vào năm 1988. Bà Chung, năm đó 28 tuổi, nhập viện ngày 2.11.1988 và xuất viện ngày 10.11.1988 trong tình trạng mẹ tròn con vuông. Bé gái sinh thường, nặng 2,9 kg. Tổng chi phí viện phí thời điểm đó là 2.060 đồng. Tờ giấy ra viện đã úa màu theo thời gian, nét chữ viết tay và con dấu cũ kỹ khiến cộng đồng mạng không khỏi bồi hồi.

Ngăn kéo ký ức đặc biệt

Chị Hoàng Lê Kim Ngân (37 tuổi, ở TP.HCM), con gái bà Lê Thị Chung (65 tuổi), cho biết mẹ chị từng là cán bộ tại Trung tâm Dinh dưỡng trẻ em TP.HCM nên có cách nuôi dạy con cẩn thận, khoa học. Ba mẹ chị đã chèo lái gia đình, nuôi 2 con (chị Ngân và anh trai) bằng đồng lương công chức khiêm tốn trong giai đoạn nhiều khó khăn.

Tờ giấy ra viện cũ kỹ ấy là minh chứng cho một thời kỳ gian khó, nhưng lấp lánh tình mẫu tử khi người mẹ đã gìn giữ nó suốt 37 năm. Với chị Ngân, mẹ như người cất giữ những "ngăn kéo ký ức". Bản thân chị làm marketing, luôn hướng đến tương lai và các xu hướng mới, còn mẹ lại là người giữ lửa cho những giá trị bền vững của gia đình.

Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm - Ảnh 1.

Tờ giấy ra viện được bà Chung cất giữ cẩn thận

ẢNH: NVCC

"Gần đây, mình mới thấy lại tờ giấy này khi mẹ gửi qua tin nhắn. Mình từng xem nhiều hình ảnh đẹp, nhưng tờ giấy vàng ố, nét chữ viết tay và con dấu cũ ấy khiến mình lặng người. Nhìn vào đó, mình thấy bản thân nhỏ bé trong vòng tay mẹ, thấy cả một phần lịch sử hiện ra trước mắt, như sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại", chị Ngân chia sẻ.

"Với mình, tờ giấy ấy quý giá hơn bất kỳ món quà vật chất nào. Nó chứa đựng sự chở che, tình yêu mẹ dành cho mình từ những hơi thở đầu tiên, đồng thời nhắc nhở rằng những gì mình có hôm nay được xây dựng từ sự hy sinh và tỉ mẩn của mẹ ngày hôm qua", người con gái trải lòng.

Ký ức ngày sinh con

Nhớ lại ngày sinh con gái, bà Chung kể chồng bà chở vợ bằng xe đạp đến nhà bảo sanh Q.3 (cũ) lúc 5 giờ sáng. Sau khi đưa vợ vào phòng sinh, ông ngồi ngoài cổng gọi một ly cà phê uống và chờ đợi. Ông chưa kịp uống hết ly cà phê thì con gái đã chào đời.

Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm - Ảnh 2.

Chị Ngân và anh trai lớn lên trong tình thương của ba mẹ

ẢNH: NVCC

Sau sinh, bà Chung gặp biến chứng sót nhau, đau bụng, sốt và phải nằm viện theo dõi 8 ngày, tổng viện phí khi xuất viện hết 2.060 đồng. Để dễ hình dung giá trị tiền tệ thời đó, bà Chung cho biết sau đợt đổi tiền năm 1985, 200 đồng là đủ cho một người chi tiêu trong cả tháng. Vì vậy, hơn 2.000 đồng khi sinh con cũng là khoản tiền đáng kể so với mức lương của bà ở thời điểm ấy.

"Tờ giấy này không chỉ là một thủ tục hành chính, mà với tôi, đó là tấm vé thông hành đưa con gái đến với thế giới. Suốt 37 năm qua, dù cuộc sống có nhiều biến động, tôi vẫn giữ nó phẳng phiu như một lời tự nhắc về khoảnh khắc thiêng liêng - ngày con gái chào đời", bà Chung chia sẻ.

Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm - Ảnh 3.

Chị Ngân chụp hình kỷ niệm cùng mẹ

ẢNH: NVCC

Với chị Ngân, mẹ là người phụ nữ tần tảo, kiên cường. Mẹ ít dùng mạng xã hội nhưng luôn biết cách truyền tải tình yêu thương một cách bền bỉ, âm thầm. Từ nhỏ, chị chứng kiến mẹ làm đủ việc để nuôi 2 con ăn học, luôn dạy rằng chỉ có học hành mới giúp thoát nghèo.

Tinh thần ham học hỏi, trách nhiệm trong vai trò giám đốc marketing hiện tại của chị Ngân, theo chị, chính là sự thừa hưởng từ mẹ. "Mình luôn xem mẹ là tấm gương sáng để soi vào và cố gắng mỗi ngày. Mình chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và sống hạnh phúc bên con cháu, gia đình", chị Ngân nói.

Tờ giấy ra viện được người mẹ giữ suốt 37 năm - Ảnh 4.

