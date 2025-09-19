Tổ hợp tên lửa Typhon của lục quân Mỹ có gì đặc biệt?

Tổ hợp này mang tên Typhon, và mặc dù việc triển khai chỉ nhằm mục đích huấn luyện, nó đánh dấu một thay đổi đáng kể trong cách thức hoạt động của lục quân Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong nhiều thập niên, khả năng tấn công tầm xa thường do hải quân và không quân đảm nhiệm với các loại tàu chiến, tàu ngầm và máy bay ném bom. Nhưng khi Typhon xuất hiện, điều đó đang thay đổi.

Typhon còn được gọi là chương trình Hỏa lực Tầm trung Chiến lược. Tổ hợp này được thiết kế để bắn hai loại tên lửa đã chứng minh hiệu quả là tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa SM-6.

Mỗi tổ hợp Typhon bao gồm bốn bệ phóng gắn trên xe kéo, mỗi bệ có bốn ống phóng thẳng đứng, tổng cộng là 16 tên lửa cho mỗi tổ hợp. Bên cạnh đó là các trạm chỉ huy di động và các xe phát điện để cung cấp năng lượng cho các cảm biến và hệ thống liên lạc.

Khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.600 km là một bước chuyển lớn, vì lục quân Mỹ chưa từng có hệ thống tên lửa đất đối đất nào có tầm bắn như vậy kể từ Chiến tranh Lạnh.

Trong nhiều năm, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đã cấm Mỹ triển khai tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước vào năm 2019, lục quân Mỹ đã nhanh chóng hành động để lấp đầy khoảng trống.

Căn cứ không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ trình diễn hệ thống Typhon trong khuôn khổ Cuộc tập trận Resolute Dragon ở Iwakuni (Nhật Bản), ngày 15.9.2025 ẢNH: REUTERS

Typhon là một trong ba chương trình tên lửa chính trong danh mục Hỏa lực Chính xác Tầm xa của lục quân Mỹ. Đầu tiên là Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) để thay thế cho ATACMS, có thể được phóng từ các xe HIMARS và M270. Thứ hai là Dark Eagle, một hệ thống tên lửa siêu thanh tầm bắn 1.725 dặm vẫn đang được phát triển, nhưng đã được triển khai tới Úc để huấn luyện.

Typhon lấp đầy khoảng trống tầm trung giữa hai loại, với tầm bắn xa hơn PrSM nhưng sử dụng các loại đạn dược đã chứng minh năng lực với hải quân thay vì phát triển mới từ đầu. Điều này giúp Typhon dễ triển khai và chi phí bảo trì thấp hơn so với các nền tảng hoàn toàn mới.

Một bệ phóng di động trên đường bộ, phóng tên lửa Tomahawk và SM-6 từ mặt đất cũng gây thêm khó khăn cho hoạt động phòng thủ của đối phương. Từ nay, không chỉ có tàu chiến và máy bay là những mối đe dọa tầm xa nghiêm trọng, mà đối thủ còn phải lo chống đỡ trước các bệ phóng trên đường cao tốc, đảo hoặc các khu rừng rậm hẻo lánh cách đó 1.600 km.

Cho đến nay, quân đội Mỹ đã thử nghiệm hệ thống này tại một số thao trường và trong các cuộc tập trận Talisman Sabre ở Úc và tập trận Salaknib của Philippines.

Hiện tại, hệ thống này đang ở Nhật Bản, dự kiến tham gia tập trận Resolute Dragon 2025, diễn ra trong hai tuần trong tháng này.