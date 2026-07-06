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Đời sống Cộng đồng

Tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc tối 5.7 được bán ra ở đâu?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Sáng 6.7, Vietlott thông báo tờ vé số trúng giải độc đắc loại hình xổ số Mega 6/45 với số tiền 18,6 tỉ đồng vào tối 5.7 được bán ra ở thành phố Huế.

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 5.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01532 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối qua là: 01 – 05 – 13 – 29 – 32 – 35.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18.621.098.500 đồng.

Cũng trong sáng 6.7, Vietlott phát thông báo đã tìm ra nơi bán ra tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc tại thành phố Huế.

Tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc tối 5.7 được bán ra ở đâu? - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 5.7

Trước đó, tối 12.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 23.970.104.000 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

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Có 1 người trúng độc đắc 18,6 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 5.7

Có 1 người trúng độc đắc 18,6 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 5.7

Tối 5.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18,6 tỉ đồng.

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