Tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc tối 5.7 được bán ra ở đâu?

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 5.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01532 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối qua là: 01 – 05 – 13 – 29 – 32 – 35.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18.621.098.500 đồng.

Cũng trong sáng 6.7, Vietlott phát thông báo đã tìm ra nơi bán ra tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc tại thành phố Huế.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 5.7

Trước đó, tối 12.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 23.970.104.000 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.