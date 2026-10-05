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    Đời sốngCộng đồng

    Tờ vé số Vietlott trúng gần 200 tỉ đồng bán ra ở đâu?

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Sáng 5.10, Vietlott phát thông báo tờ vé số trúng giải độc đắc gần 200 tỉ đồng loại hình xổ số Mega 6/45 được bán ra ở tỉnh An Giang.

    Lúc 18 giờ 30 hôm qua 4.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01571 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 152029374045.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.576.277.000 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 153 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 6.971 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 108.604 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

    Tờ vé số trúng gần 200 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 bán ra ở đâu? - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 4.10

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, tối 2.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01544 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 2.8 là: 03 – 12 – 20 – 25 – 27 – 37.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29.649.534.500 đồng.

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    Có 1 người trúng gần 200 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 4.10

    Có 1 người trúng gần 200 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 4.10

    Tối 4.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199,5 tỉ đồng.

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