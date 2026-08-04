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Thế giới

Tòa án Israel cấm dùng cá sấu canh gác tù nhân

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tòa án Jerusalem ngày 4.8 đã ban lệnh cấm sử dụng cá sấu để canh gác các tù nhân khủng bố trong tù, sau khi vấp phải sự phản đối từ tổ chức bảo vệ động vật.

Truyền hình Israel đưa tin tòa án cấp quận tại Jerusalem đã ban hành lệnh cấm đối với kế hoạch của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir, người muốn sử dụng cá sấu để canh gác tù nhân bị tuyên án khủng bố tại nhà tù Ketziot, The Jerusalem Post đưa tin ngày 3.8.

Động thái này xuất phát từ đơn kiến nghị của tổ chức bảo vệ quyền động vật "Let the Animals Live". Phản ứng trước phán quyết của tòa, Bộ trưởng Ben-Gvir cho rằng hệ thống pháp luật “đang đứng về phía những kẻ khủng bố”.

Đàn cá sấu tại một trang trại ở Bờ Tây vào năm 2018

ẢNH: AP

"Một lần nữa, trong thời chiến, hệ thống pháp luật lại đứng về phía những kẻ khủng bố, cản trở những bước đi quan trọng nhằm răn đe của Israel", ông phàn nàn.

Trong phán quyết ngày 2.8, thẩm phán Avraham Rubin nêu rằng: “Những cáo buộc liên quan đến tác hại tiềm tàng đối với cá sấu cần được điều tra”. Ông Rubin ra lệnh không được chuyển bất kỳ con cá sấu nào đến nhà tù Ketziot cho đến khi có quyết định cuối cùng.

Dù vậy, công tác xây dựng hệ thống hào nước vẫn đang tiếp diễn. Văn phòng của ông Ben-Gvir cho biết việc đào hào đã bắt đầu và khoảng 7 triệu USD đã được phân bổ cho dự án này.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Idit Silman đã phân loại cá sấu sông Nile là "động vật hoang dã được nuôi dưỡng". Quyết định này nhằm dọn đường cho Cơ quan Quản lý Trại giam Israel bố trí cá sấu xung quanh các nhà tù. 

Theo The Jerusalem Post, Cơ quan Công viên và Thiên nhiên Israel đã chịu sức ép phải cho phép Bộ An ninh Quốc gia tiếp nhận cá sấu từ suối nước nóng Hamat Gader để bố trí xung quanh các nhà tù giam giữ tù nhân an ninh. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình này dự kiến sẽ được thí điểm tại nhà tù Ketziot.

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