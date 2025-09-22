Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện Manulife của nguyên đơn

An Yến
An Yến
22/09/2025 17:11 GMT+7

Tòa cho rằng, việc khách hàng khởi kiện Manulife với cáo buộc "lừa dối trong việc giao kết hợp đồng bảo hiểm" là không có căn cứ.

Ngày 22.9, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ kiện giữa bà Đàm Phạm Diệp Lam với Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà Lam ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.

Theo đơn khởi kiện, bà Lam cho rằng đã được nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu tham gia chương trình tiết kiệm đầu tư lãi suất cao có kèm bảo hiểm miễn phí. Khi làm hồ sơ tham gia chương trình, bà Lam được biết đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà Lam cho rằng có nhiều vấn đề sai quy định pháp luật và đề nghị tòa tuyên hợp đồng vô hiệu. Bà Lam đã đóng tiền được 3 kỳ phí cho Công ty Manulife.

Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện Manulife của nguyên đơn- Ảnh 1.

Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện Manulife của nguyên đơn (hình minh họa)

ẢNH: MNL

Trình bày tại tòa, đại diện Manulife cho biết, quy trình tư vấn và ký kết đều tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như quy trình nội bộ của công ty. Phía Manulife cũng nộp cho tòa các tài liệu liên quan đến bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được ký bởi bà Lam, điều khoản sản phẩm bảo hiểm, các tài liệu giao dịch thể hiện việc bà Lam đóng phí bảo hiểm qua các năm và những giao dịch khác trong quá trình bà tham gia hợp đồng bảo hiểm. Theo công ty, đây là những chứng cứ thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng tham gia bảo hiểm của bà Lam.

Trong phần thẩm tra của hội đồng xét xử, luật sư phía bà Lam tiếp tục cho rằng, hợp đồng giao kết giữa bà Lam và Manulife có nhiều điểm vi phạm quy định của pháp luật. Theo đại diện phía công ty bảo hiểm, các điều khoản và nội dung trong hợp đồng bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và phù hợp với các quy định của luật kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, bà Lam có đủ 21 ngày cân nhắc các điều kiện điều khoản của hợp đồng và bà đã ký tên trên đơn xác nhận về việc hiểu rõ đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia hợp đồng bảo hiểm. Đại diện Manulife khẳng định đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định cũng như các yêu cầu về thủ tục tham gia hợp đồng bảo hiểm của pháp luật và cơ quan quản lý.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định không có căn cứ để xác định hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. Các bên đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đồng thời quá trình giao kết đã diễn ra trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với ý chí giao kết của các bên. Vì vậy, tòa tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lam, giữ nguyên hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã ký giữa các bên.

