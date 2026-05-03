Tòa kêu gọi kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Đào Minh Quân đầu thú

Theo lịch xét xử, ngày 14 và 15.5.2026, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Minh Quân và đồng phạm liên quan đến tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Bị cáo Phạm Lisa (trái) và Đào Minh Quân

Tuy nhiên, trong vụ án, bị cáo Đào Minh Quân và 5 đồng phạm đang bị truy nã, nên TAND TP.HCM ra thông báo kêu gọi cả 6 bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa tại điều 16, điều 61 bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

“Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú, thì coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt”, thông báo nêu rõ.

Theo thông báo, bị cáo Đào Minh Quân (Đào Văn) bị truy tố tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bị cáo Quân sinh năm 1952 tại Gia Định, nay là TP.HCM; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Santa Ana, California, Mỹ; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo các quyết định truy nã vào năm 2017 và 2025.

Người thứ 2, bị cáo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, Lisa Phạm), sinh năm 1979 tại TP.HCM; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là 614 Progressive Wway, Denmark, South California 29042, Mỹ.

Tháng 10.2005, Phạm Lisa bị bắt về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", sau đó bị trục xuất sang Mỹ; đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo quyết định vào năm 2017.

Người thứ 3, bị cáo Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), sinh năm 1981 tại tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang); quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Murieta, Riverside, California, Mỹ; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9.2025.

Người thứ 4, bị cáo Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền), sinh năm 1953 tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); quốc tịch Việt Nam và Na Uy; nơi ở hiện tại Fossumberget54, 0983 OSLO, Na Uy; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9.2025.

Người thứ 5, bị cáo Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm), sinh năm 1968 tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang); quốc tịch Việt Nam và Canada, nơi ở hiện tại là Canada; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9.2025.

Người thứ 6, bị cáo Hà Xuân Nghiêm, sinh năm 1963, tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi ở của bị cáo trước khi bỏ trốn: 226 đường 30/4, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Âm mưu khủng bố bị ngăn chặn

Trước đó, Bộ Công an phát đi thông báo về tổ chức khủng bố mang tên "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Tổ chức này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ, do Đào Minh Quân thành lập năm 1991. Quân tự xưng là "Thủ tướng".

Sau khi thành lập, Quân và số cầm đầu "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Năm 2015, nhóm này chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các "chí nguyện đoàn" trong nước; khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt, xử lý 4 đối tượng.

Năm 2017, nhóm cầm đầu ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm "Phượng Hoàng", "Mãng Xà", "Biệt động quân", "Đại Việt" nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ.

Theo sự chỉ đạo, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp. Các âm mưu này đều bị ngăn chặn.

Tháng 4.2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". TAND TP.HCM sau đó đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 - 16 năm tù.