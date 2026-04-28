Tuyên phạt 11 năm tù kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố

Hữu Tú
Hữu Tú
28/04/2026 12:32 GMT+7

TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 11 năm tù bị cáo Nguyễn Đình Thắng (Chủ tịch tổ chức khủng bố BPSOS) về tội khủng bố; chỉ đạo, tiếp tay cho nhóm đối tượng thực hiện vụ tấn công tại huyện Cư Kuin (cũ) năm 2023.

Ngày 28.4, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài ở 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM; hiện đang sinh sống tại Mỹ) bị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội khủng bố.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan (Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố).

Tuyên phạt 11 năm tù đối với Nguyễn Đình Thắng, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố

Theo cơ quan chức năng, Thắng là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức "Người Thượng vì công lý - MSFJ" tại Thái Lan (Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo tổ chức MSFJ là tổ chức khủng bố).

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdăp chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11.6.2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu (thuộc huyện Cư Kuin, Đắk Lắk cũ), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, động cơ nhằm gây ra tình trạng hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam.

Theo TAND tỉnh Đắk Lắk, bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội; quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bộ Công an kêu gọi 5 người cầm đầu tổ chức khủng bố ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi 5 người cầm đầu tổ chức khủng bố ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân và 4 đồng phạm cầm đầu tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú để được hưởng khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa tại tòa.

