Tòa ra phán quyết về vụ trộm cắp vặt của ca sĩ Lynda Trang Đài

Ca sĩ Lynda Trang Đài thoát tội hình sự ẢNH: FBNV

Ngày 13.10 (theo giờ địa phương), trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida (Mỹ) đăng thông báo về kết quả vụ án Lynda Trangdai Le Ngo (tức ca sĩ Lynda Trang Đài) bị cáo buộc trộm cắp vặt.

Cụ thể, sau thời gian điều tra và chuẩn bị của cả hai bên, vụ án liên quan đến Lynda Trangdai Le Ngo (tức ca sĩ Lynda Trang Đài) đã đi đến hồi kết tại phiên tòa ghi nhận lời nhận tội (Plea Hearing) vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Thẩm phán Jeanette D Bigney tại tòa án ở bang Florida (Mỹ). Ca sĩ Lynda Trang Đài không có mặt trực tiếp tại phiên tòa, nhưng luật sư đại diện của cô đã tham dự đầy đủ cùng với trợ lý công tố viên tiểu bang. Việc bị cáo vắng mặt nhưng có luật sư đại diện là điều thường thấy trong các phiên điều trần tương tự tại Mỹ, đặc biệt khi đã có sự thỏa thuận trước giữa bên công tố và bên bị cáo.

Tại phiên tòa, phía Lynda Trang Đài đưa ra lời nhận tội "Không tranh cãi" (Nolo Contendere), có nghĩa là bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng chấp nhận các hình phạt của tòa án. Lời nhận tội này thường được sử dụng như một phần của thỏa thuận để tránh một phiên xử kéo dài và những kết quả khó lường. Đổi lại, phía công tố đã đồng ý thay đổi tội danh ban đầu.

Vụ án trộm cắp vặt liên quan đến nữ ca sĩ hải ngoại này khép lại sau những căng thẳng pháp lý kéo dài ẢNH: FBNV

Cáo buộc trộm cắp vặt đã được giảm xuống thành một tiểu tội cấp độ một (First Degree Misdemeanor), một tội danh có tính chất ít nghiêm trọng hơn đáng kể. Dựa trên thỏa thuận này, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng là "Giữ lại phán quyết" (Adjudication Withheld).

Đây là kết quả pháp lý có lợi cho Lynda Trang Đài. Theo luật pháp của tiểu bang Florida, "Giữ lại phán quyết" có nghĩa là tòa án không tuyên bố bị cáo có tội. Miễn là bị cáo tuân thủ tất cả các điều kiện do tòa án đặt ra, nữ ca sĩ sẽ không bị xem là có tiền án hình sự đối với tội danh này trong hồ sơ lý lịch tư pháp của mình. Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, tòa án đã ra lệnh đóng vụ án đối với tất cả các tội danh, chính thức kết thúc quá trình tố tụng.

Lynda Trang Đài bị phạt 273 USD

Nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và không tái phạm, vụ án của Lynda Trang Đài sẽ chính thức khép lại mà không để lại án tích ẢNH: FBNV

Về các nghĩa vụ tài chính, hồ sơ tòa án cũng ghi nhận các chi tiết rõ ràng. Các chi phí mà Lynda Trang Đài phải thanh toán bao gồm 223 USD án phí tòa án và 50 USD chi phí cho tiểu bang. Tổng cộng, giọng ca U.60 phải nộp 273 USD (hơn 7,1 triệu đồng). Đáng chú ý, hồ sơ có ghi nhận một khoản "hoàn tiền cho khách hàng" trị giá 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) đã được thanh toán. Mặc dù thuật ngữ có thể gây khó hiểu, đây được cho là khoản tiền bồi thường cho phía bị hại và việc hoàn trả này thường là một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận có lợi như "Giữ lại phán quyết".

Một điểm quan trọng khác là tòa án đã quyết định không áp dụng bất kỳ khoản phạt tiền nào (NO Fine Assessed), cho thấy tính chất giải quyết vụ việc thông qua thỏa thuận thay vì một bản án mang tính trừng phạt.

Lynda Trang Đài bị cảnh sát thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) bắt vào ngày 5.1.2025 ẢNH: O.C

Như vậy, vụ án của ca sĩ Lynda Trang Đài đã kết thúc một cách êm đẹp về mặt pháp lý. Thông qua chiến lược bào chữa hiệu quả và một thỏa thuận nhận tội khôn ngoan, cô đã thành công trong việc giảm nhẹ tội danh và quan trọng nhất là tránh được một bản án có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp và danh tiếng của mình.

Theo hồ sơ tòa án Florida, ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) bắt vào ngày 5.1.2025 về tội trộm cắp hàng hóa trên 100 USD, xếp vào hàng tội nhẹ. Vào ngày 6.1, nữ ca sĩ đóng tiền tại ngoại 1.000 USD.