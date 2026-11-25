AFP hôm nay 25.11 dẫn lời 3 nhân chứng cho hay mục tiêu bị tấn công là Tòa tháp Quỹ Đầu tư công (PIF) 80 tầng, nơi đặt trụ sở của quỹ đầu tư quốc gia Ả Rập Xê Út, nằm nổi bật tại Khu Tài chính Vua Abdullah (KAFD) ở thủ đô Riyadh.

Cảnh Tòa tháp Quỹ Đầu tư công (PIF) ngày 24.11 Ảnh: Reuters

"Một trong những tòa tháp tại trung tâm tài chính đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố hèn hạ. Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tấn công", phát ngôn viên Turki al-Malki của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu viết trên mạng xã hội X. Ông không nêu đích danh tòa nhà nào bị tấn công.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út sau đó thông báo có 11 người bị thương trong vụ tấn công mà họ cáo buộc do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện.

Tòa nhà PIF cũng từng bị tấn công hôm 19.11. Đây là một trong số nhiều mục tiêu quan trọng đã bị nhắm đến kể từ khi các hành động thù địch với lực lượng Houthi ở Yemen tái diễn vào tháng 7.

Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 19.11, nhưng không thông báo về bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong ngày 24.11.

Mỹ nói gì?

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út hôm 24.11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của vương quốc này, dù không đề cập cụ thể đến vụ tấn công mới nhất, theo AFP.

"Bộ trưởng Rubio hôm nay đã nói chuyện với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud. Bộ trưởng lên án các cuộc tấn công của Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Ả Rập Xê Út", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay trong một tuyên bố.

Trong những tuần gần đây, Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út, đánh vào cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự và các cơ sở dầu mỏ. Một cuộc tấn công quy mô lớn vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã buộc các chuyến bay phải tạm dừng trong hai tuần. Để đáp trả, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ủng hộ chính phủ Yemen đã không kích vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen.

Hôm 24.11, các quan chức địa phương cho hay một cuộc không kích của liên quân này nhắm vào các xe buýt và xe tải tại tỉnh Lahj đã khiến 26 người thiệt mạng. Các lực lượng chính phủ Yemen cáo buộc Houthi đứng sau vụ tấn công này. Chưa có thông tin phản ứng từ Houthi.

Houthi sẵn sàng tấn công Aden?

Cùng ngày, các lực lượng vũ trang Yemen cho rằng các tay súng Houthi đang chuẩn bị tấn công Aden, thành trì của chính phủ được quốc tế công nhận, đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn mọi cuộc tấn công tiềm tàng.

"Đúng vậy, các lực lượng Houthi hiện chỉ còn cách thành phố khoảng 60 km... Họ hiện đã sẵn sàng tấn công. Chúng tôi cũng đã thực hiện các công tác chuẩn bị để bảo vệ Aden", phát ngôn viên quân sự Majid al-Nuzaili tuyên bố.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau những bước tiến gần đây của lực lượng Houthi, giữa lúc chính phủ Yemen rút lực lượng khỏi khu vực gần biển Đỏ để tăng cường lực lượng bảo vệ Aden và các tỉnh lân cận.

Vào ngày 15.11, AFP dẫn 6 nguồn tin tại Yemen tiết lộ rằng Houthi đã giành quyền kiểm soát các quận Al-Maqatirah và Al-Madaribah, đồng thời triển khai vị trí cách Aden 60 km.

"Tình hình hiện tại không như chúng tôi mong muốn, nhưng cũng không đến mức tồi tệ như các báo cáo đã nêu. Việc chiếm được Aden chỉ là một kịch bản giả định. Điều đó sẽ không xảy ra. Các lực lượng và chính phủ của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Aden không rơi vào tình trạng nguy hiểm", ông al-Nuzaili nhấn mạnh.

Chính phủ Yemen, thực thể được quốc tế công nhận, đã đặt trụ sở tại Aden kể từ khi bị Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa vào năm 2014.