Reuters đưa tin vụ tấn công xảy ra sáng 19.11 tại tòa tháp của Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), nằm trong khu tài chính King Abdullah (KAFD) ở Riyadh. Sức công phá khiến cửa kính tại 7 - 8 tầng bị vỡ, một phần mặt ngoài bằng kim loại của tòa nhà biến dạng.

Giới chức Ả Rập Xê Út đã ra lệnh đóng các lối vào khu tài chính, sơ tán người dân và điều động xe cứu hỏa, cứu thương đến hiện trường. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Tòa tháp của Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF) ở Riyadh bị thiệt hại sau các đòn tập kích ngày 19.11.2026

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin, tòa tháp bị trúng tên lửa của Houthi tại Yemen. Trong khi đó, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu xác nhận đã ứng phó mối đe dọa tên lửa từ Houthi nhằm vào Riyadh. Đánh giá ban đầu cho thấy mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, gây thiệt hại vật chất.

Trước đó, phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree ngày 18.11 tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa hành trình nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid và trung tâm tài chính Riyadh.

Sau đó, lực lượng Houthi xác nhận họ đã tấn công trung tâm tài chính của Riyadh 2 lần vào ngày 19.11, lần đầu tiên lúc rạng sáng và lần thứ 2 vào buổi tối. Họ cũng tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, căn cứ không quân Khamis Mushait và Công ty hóa dầu SADAF ở Jubail.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tuần một công trình lớn tại khu tài chính Riyadh bị hư hại vì các cuộc tấn công. Ngày 8.11, tòa nhà của Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco cũng trở thành mục tiêu bị tập kích, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ngày 19.11 tuyên bố nước này sẽ "không dung thứ bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ hoặc tài sản quốc gia", đồng thời khẳng định quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Ả Rập Xê Út cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lên án các cuộc tấn công của Houthi. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 19.11 cũng chỉ trích vụ việc là hành động leo thang nguy hiểm, tái khẳng định ủng hộ Ả Rập Xê Út, theo Al Jazeera.

Vụ tấn công xảy ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục diễn biến bất lợi cho lực lượng chính phủ được phía Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Kể từ khi xung đột tái bùng phát hồi tháng 7, Houthi đã mở rộng kiểm soát lãnh thổ, trong đó có các khu vực ven biển Đỏ và eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ả Rập Xê Út.

Theo Reuters, các quan chức Ả Rập Xê Út dự tính chiến dịch quân sự tại Yemen có thể kéo dài thêm 6 tháng. Riyadh được cho là muốn các đồng minh giành lợi thế trên chiến trường trước khi nối lại đàm phán với Houthi.

Trong một diễn biến khác, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 19.11 đã gặp đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), tại Riyadh để thảo luận hợp tác quân sự song phương và tình hình khu vực. Đây là chuyến thăm thứ 3 được công bố của ông Cooper kể từ khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen tái bùng phát hồi tháng 7, theo Hãng thông tấn SPA.