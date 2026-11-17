Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út đã ban hành sắc lệnh hoàng gia với những thay đổi trong bộ chỉ huy liên quân do Riyadh dẫn đầu, theo Reuters ngày 16.11.

Tướng Fayyad Al-Ruwaili, Tổng tham mưu trưởng quân đội

ẢNH: AFP

Theo truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út, tư lệnh đương nhiệm Fahd bin Hamad Al-Salman đã được bổ nhiệm làm cố vấn về các vấn đề quân sự cho Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Salman và người thay thế ông cho trọng trách chỉ huy các lực lượng liên quân sẽ là Tổng tham mưu trưởng quân đội Fayyad Al-Ruwaili.

Hai nhà ngoại giao phương Tây cho rằng sự thay đổi này liên quan trực tiếp đến những diễn biến trên chiến trường Yemen và đà tiến quân của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, chính phủ Ả Rập Xê Út chưa đưa bình luận về vấn đề này.

Lực lượng Houthi đã đạt được những bước tiến nhanh chóng trước quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn trong thời gian gần đây.

Lực lượng thân chính phủ Yemen rút lui, Houthi siết chặt kiểm soát eo biển

Sau khi giành lại một số vị trí trong cuộc phản công vào tháng 10, chính phủ Yemen hôm 15.11 cho biết đang rút quân khỏi các khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb - tuyến đường vận tải biển huyết mạch của thế giới - để tập trung bảo vệ căn cứ hoạt động tại Aden, thành phố cảng nằm trên bờ biển phía nam.

Reuters ngày 16.11 dẫn các nguồn tin trong quân đội Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tiến đến khu vực ven biển phía nam Khor Omairh, cách Aden khoảng 100 km về phía tây, và hiện chỉ còn cách các phòng tuyến của chính phủ tại Qawah - một khu vực ven biển khác - khoảng 25 km.

Theo tờ The Guardian, một số lực lượng chống Houthi tại Yemen đã lên tiếng chỉ trích chiến lược quân sự của Ả Rập Xê Út, sau khi các đồng minh của nước này tại Yemen rút quân khỏi eo biển chiến lược Bab el-Mandeb và rút lực lượng khỏi một số khu vực ở Marib, miền trung Yemen.

Xe bọc thép hư hại bị bỏ lại gần eo biển Bab el-Mandeb khi lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn chịu tổn thất trước Houthi ẢNH: REUTERS

Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn giải thích rằng việc tái bố trí lực lượng này nhằm ưu tiên các mục tiêu chiến lược: phá vỡ cuộc bao vây tiêu hao tại thành phố Taiz lớn thứ ba của Yemen và bảo vệ Aden.