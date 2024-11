Tòa tuyên Yoko Ono là chủ sở hữu đồng hồ bị đánh cắp của John Lennon

Tòa án liên bang Thụy Sĩ đã ra phán quyết trên vào ngày 14.11, mở đường cho việc trả lại chiếc đồng hồ của John Lennon cho Yoko Ono.

Yoko Ono chung sống với John Lennon đến khi ông bị ám sát vào ngày 8.12.1980

Chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe có giá trị ước tính khoảng 4,51 triệu USD (112 tỉ đồng), là món quà sinh nhật lần thứ 40 của cựu thành viên nhóm nhạc The Beatles từ nữ nghệ sĩ Nhật Bản Yoko Ono vào năm 1980, chỉ 2 tháng trước khi ông bị ám sát tại New York.

Theo tuyên bố của tòa án, chiếc đồng hồ bằng vàng 18 carat có khắc dòng chữ "(Just Like) Starting Over Love Yoko 10·9·1980 NYC" ở mặt sau, là một câu trong bài hát mà họ cùng sáng tác.

Phán quyết kháng cáo được Tòa án liên bang Thụy Sĩ công bố với phóng viên vào ngày 14.11 đã xác nhận 2 phán quyết trước đó của Tòa án Geneva vào năm 2022 và 2023. Phán quyết này khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa Yoko Ono và một người đàn ông Ý sống tại Trung Quốc - người tuyên bố quyền sở hữu chiếc đồng hồ và nộp đơn kháng cáo trong vụ án này.

Giống như tất cả tên của các bên liên quan, tên của ông này được ghi dưới dạng mật mã trong các tài liệu pháp lý của Thụy Sĩ, chỉ một số danh tính có thể xác định được.

Chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe có giá trị ước tính khoảng 4,51 triệu USD (112 tỉ đồng) ẢNH: BLOOMBERG

Reuters không thể liên lạc được với luật sư của người đàn ông vì danh tính cũng bị kiểm duyệt.

Hồ sơ tòa án cho thấy chiếc đồng hồ đã đổi chủ và quốc gia nhiều lần sau khi được tài xế người Thổ Nhĩ Kỳ của Yoko Ono lấy đi vào năm 2006. Người này khẳng định đã có sự đồng ý của Ono để lấy chiếc đồng hồ.

Sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc đồng hồ lại đổi chủ vào năm 2010 trước khi bán cho một nhà đấu giá người Đức, người đã bán nó cho một công dân Ý sống tại Trung Quốc.

Yoko Ono (91 tuổi) chỉ phát hiện ra chiếc đồng hồ bị đánh cắp vào năm 2014 sau khi một công ty có trụ sở tại Geneva, được người Ý ủy quyền định giá chiếc đồng hồ, thông báo cho luật sư của bà.

Theo tài liệu của Tòa án Thụy Sĩ, chiếc đồng hồ của John Lennon đang được luật sư của bên kháng cáo giữ tại Geneva và hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ được trả lại hoặc liệu có được trả lại hay không.