Toàn cảnh 17h ngày 20.5.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh dính án ma túy?| Thảm án 3 người chết tại tây Ninh

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt liên quan ma túy

Công an TP.HCM cho biết trong số 71 người bị bắt giữ trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ca sĩ Sơn Ngọc Minh là cựu thành viên nhóm nhạc V.Music.

Từ 50 tấn caffeine, đường dây của Trưởng khoa Dược có thể tạo ra 150 tấn ma túy

Với số lượng 50 tấn caffeine, các đối tượng trong đường dây của ông Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư) có thể sản xuất ra hơn 150 tấn ma túy tổng hợp.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cựu cán bộ bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình phê duyệt, quản lý dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng đã được đưa ra xét xử. Vụ án cũng hé lộ đường dây nhận tiền "lại quả", nghi vấn "chạy án" với số tiền lên tới hàng triệu USD.

