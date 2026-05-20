Toàn cảnh 17h: Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh dính án ma túy?| Thảm án 3 người chết tại tây Ninh
TT Phát triển Nội dung số
20/05/2026 16:58 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 20.5.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt liên quan ma túy

Công an TP.HCM cho biết trong số 71 người bị bắt giữ trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ca sĩ Sơn Ngọc Minh là cựu thành viên nhóm nhạc V.Music.

Từ 50 tấn caffeine, đường dây của Trưởng khoa Dược có thể tạo ra 150 tấn ma túy

Với số lượng 50 tấn caffeine, các đối tượng trong đường dây của ông Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư) có thể sản xuất ra hơn 150 tấn ma túy tổng hợp.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cựu cán bộ bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình phê duyệt, quản lý dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng đã được đưa ra xét xử. Vụ án cũng hé lộ đường dây nhận tiền "lại quả", nghi vấn "chạy án" với số tiền lên tới hàng triệu USD.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
